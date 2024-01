Trump se acerca a un nuevo duelo electoral contra Biden tras victoria en New Hampshire

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump triunfó este martes en las primarias de Nuevo Hampshire al superar a su único obstáculo para afianzar su control de la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca: Nikki Haley, quien se presenta como una alternativa moderada desde la derecha.



(Además: 'Tengo ataques de pánico': primer preso en EE. UU que será ejecutado con gas nitrógeno)



Con cerca del 90 % de los votos escrutados, el margen de victoria de Trump rondaba los 11 puntos porcentuales, lo que allana su camino en busca de un segundo mandato en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos frente al demócrata Joe Biden.



(Puede leer: EE. UU. cooperará con Ecuador para combatir el narcotráfico y generar empleo)

Haley lo felicitó por su victoria en este pequeño estado del noreste, pero afirmó que "la carrera está lejos de haber terminado" y prometió seguir en la contienda. La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas advirtió a los republicanos que convertir a Trump en candidato es una "victoria para Biden" el 5 de noviembre.



Aunque en las primarias de Nuevo Hampshire se reparten solo 22 delegados de los 2.429 que participarán en julio en la Convención Nacional Republicana, donde se erigirá el candidato a la presidencia, la contienda era una importante prueba para el poder de convocatoria de Haley.



(Vea también: Joe Biden gana las primarias demócratas de Nuevo Hampshire sin figurar en las papeletas)

Facebook Twitter Linkedin

Nikki Haley. Foto: EFE

La exdiplomática, quien trabajó hasta 2018 en el Gobierno de Trump, esperaba obtener un resultado fuerte en el estado, donde los votantes independientes y moderados forman más de la mitad del electorado. Y aunque obtuvo más votos de los esperados, su propuesta no logró calar entre los votantes republicanos, entre los que consiguió solo un 25 % del apoyo, de acuerdo a una encuesta a pie de urna publicada por la CNN.



En un discurso, el magnate inmobiliario volvió a burlarse de su rival, instándola a retirarse. "Vamos a ganar fácilmente", dijo acerca de cuando la contienda de primarias llegue a Carolina del Sur.



(De interés: EE. UU. tacha de 'no creíbles' acusaciones de Maduro sobre planes de CIA para matarlo)



También arremetió contra su posible contrincante en noviembre diciendo que, como presidente, Biden es el "peor de la historia" de Estados Unidos, "un país en decadencia". Trump quiere vengarse de Biden desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca ha reconocido: de hecho, este mismo martes volvió a insistir falsamente en que ganó las elecciones presidenciales de ese año.



El expresidente republicano cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa el 15 de enero pasado con una enorme ventaja sobre Ron DeSantis, que acabó tirando la toalla pese a quedar segundo, y Haley, tercera.



La siguiente parada del proceso de primarias republicano será Nevada el 8 de febrero y el 24 de ese mes en Carolina del Sur, el estado natal de Haley, donde ella espera tomar impulso. ¿Qué viene de cara a esas jornadas?

Facebook Twitter Linkedin

La salida de Ron DeSantis crea una oportunidad única para Nikki Haley frente a Donald TRump Foto: Wikimedia Commons

Trump: ¿imparable?

En los caucus de Iowa del lunes de la semana pasada, Trump quedó primero con un 51 % de los votos, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis (21,2 %), que ya se retiró. Haley sacó un 19,1 % y el empresario Vivek Ramaswamy, que también ha abandonado la lucha, un 7,7 %.



Históricamente, todos los republicanos que han ganado en Iowa y en New Hampshire han conseguido la nominación. Como consecuencia, a partir de ahora Trump es considerado el abanderado del partido para las presidenciales de noviembre a pesar de las cuatro inculpaciones penales y varias demandas civiles que pesan sobre él.



(Además: Florida: el proyecto de ley que le daría dinero a Donald Trump para pagar sus abogados)



La carrera pasará ahora a Nevada, donde Trump ya está proclamando una victoria casi segura.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente estadounidense Donald Trump sale de la Torre Trump hacia el tribunal federal de Manhattan. Foto: AFP

En febrero hay una cita importante en Carolina del Sur, el estado natal de Haley, donde el expresidente aventaja a la exgobernadora por unos 30 puntos.



Los 50 estados tendrán voz en el proceso que durará meses, pero es posible que los republicanos conozcan el nombre de su candidato en abril, o incluso antes.



"Yo digo que las elecciones generales comienzan esta noche", dijo este martes el ex precandidato republicano Vivek Ramaswamy, quien respaldó a Trump después de retirarse.



Sin embargo, los detalles sobre los votantes republicanos revelados por las encuestas a boca de urna plantean dudas sobre la capacidad de Trump para movilizar al electorado más allá de sus seguidores.



(Siga leyendo: Las 5 claves de las primarias de New Hampshire; por qué Biden no está en la boleta)



Estos últimos lo apoyan de forma incondicional. A la pregunta de si puede ser presidente aunque sea declarado culpable de un crimen, el 87% dijo que sí. Pero entre los partidarios más moderados de Haley, solo el 12% contestó lo mismo.



El 86% de los simpatizantes de Trump no cree que Joe Biden haya ganado las elecciones de 2020, en comparación con el 13% de los partidarios de Haley.

¿Y qué viene para Haley?

Al haber quedado tercera en Iowa y segunda en New Hampshire, la posición de Haley es más bien precaria. Aún así les dijo a sus seguidores que todavía está en la contienda, al menos hasta Carolina del Sur.



"Esta carrera está lejos de haber terminado", insistió. "Los votantes de Carolina del Sur no quieren una coronación, quieren elecciones. Y les vamos a dar una". Pero tendrá que sortear obstáculos considerables. Algunos de sus rivales que han tirado la toalla han decidido apoyar a Trump y muchos donantes también.



"Si Haley no puede competir contra Trump en Carolina del Sur, su carrera está terminada", afirmó a la AFP Russ Muirhead, profesor del Dartmouth College.



(Siga leyendo: ¿La renuncia de Ron DeSantis a las primarias allana el camino para el triunfo de Trump?)

Facebook Twitter Linkedin

La candidata presidencial republicana y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley. Foto: Getty Images/AFP

En la práctica no hay diferencias programáticas trascendentales entre Trump y Haley pero sí de matices y de tono. En migración, por ejemplo, ambos son partidarios de cerrar la frontera con México, pero Trump va más allá acusando a los migrantes de "envenenar la sangre" del país.



New Hampshire representa sólo 22 delegados de un total de 1.215 que nominarán oficialmente al candidato republicano en julio en Milwaukee.

Los números no pintan muy bien para Haley durante el próximo mes. FACEBOOK

TWITTER

Pero en comparación con estados más conservadores, es revelador para tomar el pulso nacional y de las próximas primarias, dado que los votantes no afiliados están autorizados a votar en las primarias tanto del partido republicano como del demócrata.



(Puede leer: Ron DeSantis: los errores que le costaron la candidatura presidencial, según analistas)



"Los números no pintan muy bien para Haley durante el próximo mes", declaró a la AFP Aron Solomon, analista político de la agencia de marketing jurídico Amplify, que vislumbra "una derrota casi segura en casa para la ex gobernadora de Carolina del Sur", donde se celebran primarias en febrero.

Biden, el candidato 'de facto' de demócrata

Los demócratas también celebraron primarias este martes en New Hampshire, que ganó Biden, de 81 años, a pesar de que su nombre no figuraba en las papeletas por desacuerdos con la rama local del partido. Apenas necesitó que se hubiera escrutado un 1 % de los votos para que cadenas como NBC News y la Fox le dieran como claro vencedor.



Como consecuencia no se otorgarán delegados, lo que la convierte en algo meramente simbólico en el proceso general de nominación que concluirá en agosto.



Tras conocerse la victoria de Trump, la campaña de Biden emitió un comunicado señalando que el expresidente tiene ya "prácticamente asegurada" la candidatura: "Ha completado su toma del Partido Republicano", señaló.



(Además: Trump agradece apoyo de Ron DeSantis y arremete contra su rival republicana Nikki Haley)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente estadounidense Joe Biden. Foto: AFP

Biden viajó a Virginia con su vicepresidenta, Kamala Harris, para defender en un mitin el derecho al aborto, amenazado o ya prohibido en gran medida en algunos estados gobernados por los republicanos.



"Donald Trump es el principal responsable de quitar esta libertad en Estados Unidos", afirmó en un discurso interrumpido varias veces por manifestantes propalestinos que protestaban contra la ofensiva israelí en Gaza.



El derecho al aborto, la inmigración y la inflación se perfilan como los principales temas de estas elecciones en un país todavía muy polarizado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE