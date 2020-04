'Cuando se den condiciones reabriremos la embajada en Caracas': EE.UU.

El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este miércoles que Estados Unidos está listo para izar la bandera y reabrir su embajada en Caracas tan pronto las condiciones en el terreno lo permitan.

Pompeo hizo el anuncio en una teleconferencia con un pequeño grupo de periodistas en Washington, entre los que estaba este diario.



(Lea también: Las otras 'jugadas' de Trump para bloquear el trabajo de la OMS)



Según Pompeo, desde la semana pasada le dio instrucciones al personal del departamento de Estado para que comiencen los preparativos para de la reapertura.



"Queremos volver a la embajada cuando las condiciones lo permitan. Le he dado instrucciones a mis asesores para que estemos listos para cuando llegue el día y los venezolanos tengan la oportunidad de una transición hacia la democracia. Pera que los venezolanos sepan que EE. UU. está listo y estará allí presente de una forma física e izar la bandera será un símbolo de eso", dijo el Secretario.



(Le puede interesar: Estados Unidos ya supera el millón de casos de coronavirus)



En la charla, cuyo objetivo era discutir el plan para la transición a la democracia en Venezuela que Washington presentó hace unas tres semanas también participó el Representante Especial de EE.UU. para ese país, Elliott Abrams.



Durante la conversación salió a relucir el regreso de miles de inmigrantes venezolanos que están regresando a su país como consecuencia de la cuarentena en Colombia.



Según Abrams, unas 40.000 o 50.000 personas habrían regresado a Venezuela ante la falta de oportunidades en Colombia. Pero de acuerdo con este, se trataría de un número aún menor como para generar un impacto a ambos lados de la frontera, si se compara con el total de migrantes en estos últimos años, que sería cercano a un millón y medio de personas.



(Además lea: EE. UU. publica oficialmente tres videos de avistamientos de ovnis)



Pompeo volvió a insistir en que los días para el presidente Nicolás Maduro están contados pues en este momento enfrenta un nivel de presión nunca antes visto y que han agudizado la crisis.



Y no solo por las sanciones estadounidenses sino por los estragos del coronavirus y la caída de los precios del petróleo.



El secretario también se refirió a otros esfuerzos de negociación que adelantarían países como España y que, dijo, probablemente no funcionará pues Maduro no es serio y sigue poniéndose así mismo de primero en detrimento de pueblo venezolano.



Pompeo dijo estar preocupado por los esfuerzos del régimen de Maduro por interrumpir el flujo de ayuda humanitaria al país y romper la cadena alimenticia de la que dependen los venezolanos para subsistir.



(En otras noticias: Las impactantes fotos del operativo contra pandillas en El Salvador)



"Es ilegal, están interviniendo en estas cadenas para apropiarse de recursos. Es algo asqueroso, están perjudicando a los propios venezolanos", dijo Pompeo.



El secretario volvió a enviar un mensaje a los militares para que abandonen a Maduro y apeló a la "humillación" que deben estar sintiendo al verse reemplazados e la cadena de mando por los enviados del régimen cubano.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON