El comisionado (concejal) de la ciudad de Miami, Florida (EE.UU.), Alejandro "Alex" Díaz de la Portilla, fue arrestado este jueves junto al abogado William W. Riley Jr, por cargos que incluyen el de presunto lavado de dinero en relación con una violación del derecho penal, según anunciaron autoridades de Florida.



En un comunicado, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) anunció el arresto del concejal de 58 años y del abogado, de 48, ambos de Miami, por cargos de "lavado de dinero, soborno y conspiración criminal", entre otros.



Díaz de la Portilla, que representa al Distrito 1 de la ciudad de Miami, también está acusado de "cuatro cargos de mala conducta oficial, un cargo de contribución de campaña que excede los límites legales, y dos cargos de no informar sobre una donación".



Riley Jr., detalla el comunicado, también está acusado de no revelar los "gastos de los cabilderos".



Durante la investigación, explica el FDLE, los agentes encontraron evidencias de que Díaz de la Portilla y Riley Jr. aceptaron más de 15.000 dólares en pagos para la campaña judicial del hermano de Díaz de la Portilla en la Corte del Condado de Miami-Dade, "pero no los denunciaron, como lo exigen los Estatutos de Florida, Capítulo 106".



Además, Riley Jr. controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para lavar aproximadamente 245.000 dólares en "contribuciones políticas ocultas" realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio de permiso para construir un complejo deportivo en Miami, detalló.

Igualmente, una investigación adicional determinó que Díaz de la Portilla también operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no sólo para apoyar la campaña de su hermano (Renier), sino también para gastos personales.



Los registros mostraron que uno de los comités informó de donaciones totales de aproximadamente 2,3 millones de dólares y el otro, de más de 800.000 dólares, añade el FDLE.



En la web del Colegio de Abogados de Florida aparece el abogado Renier David Diaz de la Portilla ("Renier David Diaz") como miembro del décimo primer circuito judicial del condado Miami-Dade.

De acuerdo con medios locales, este caso surge de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía estatal del condado Broward, colindante con Miami.



"Siempre es triste y lamentable cuando un funcionario electo es acusado penalmente de abuso de la confianza del público, pero la comunidad debería encontrar algo de consuelo en el hecho de que el arresto de arrojará luz sobre la supuesta conducta criminal", afirmó el director de la Comisión de Ética y Confianza Pública del condado de Miami-Dade, José Arrojo.



Nacido y criado en el barrio de La Pequeña Habana, de Miami, Díaz de la Portilla, hijo de exiliados cubanos, fue miembro del Senado de Florida hasta 2010.



Díaz de la Portilla y Riley Jr. están detenidos en el Centro Turner Guilford Knight y se espera que comparezcan ante un juez en la corte de fianzas en Miami mañana.

Díaz de la Portilla está detenido con una fianza de 72.000 dólares, mientras que la fianza de Riley se fijó en 46.000 dólares.

EFE

