Morir en el desierto en busca del ‘sueño americano’

Pinzón también huyó del país por una situación similar. “Salí de Tunja por amenazas contra mi vida. Atentaron contra mí en su momento. No sé si fueron las mismas personas que me hicieron daño o quiénes serían. Tuve varias amenazas en 2018. Era evidente que me querían hacer daño”, recuerda.



Él trabajaba en seguridad en varios restaurantes y bares de la capital boyacense. En el pasado había tenido problemas con grupos estudiantiles de la Universidad Pedagógica y Tecnológica: “A mí me desnudaron, me acusaron de que yo era policía; eso me hizo pensar que las amenazas podrían venir de ellos”.



Otro problema sucedió en el bar la Topa Tolondra, cuando trabajaba para una empresa de seguridad y logística. “A mí me apuñalaron unas personas esa vez, cuando les pedí que desalojaran el establecimiento faltando unos minutos para las 3 de la mañana”. Y continúa: “Había cinco personas tomando en una mesa, les pido cordialmente que, por favor, se levanten y ellos me atacaron; me decían que por eso me iba a morir”.



Pinzón interpuso la denuncia ante la Policía de Tunja el 24 de septiembre de 2018. Según él, luego de hacerlo, las amenazas comenzaron a aparecer.



