Estados Unidos deportó indocumentados enfermos de covid-19

Una investigación realizada por el diario 'The New York Times' y Marshall Project, una organización de periodismo en línea sin ánimo de lucro, reveló cómo estaba operando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la pandemia.

Según la publicación, esa entidad estatal envió cientos de vuelos con inmigrantes deportados que estaban contagiados con el nuevo coronavirus desde que empezó la crisis provocada por este.



El reporte hecho en conjunto dejó ver que el hacinamiento de algunos centros de detención de inmigrantes y la falta de pruebas para diagnosticar la covid-19, enfermedad provocada por el virus, generó que el ICE hiciera que se infectaran varias personas.



Además, los periodistas lograron establecer que las deportaciones de estos ciudadanos a sus países de origen se estaban realizando desde marzo. Según datos del ICE, a partir de ese mes se han deportado más de 40.000 inmigrantes, cuyo principal origen es Centroamérica.

Por lo menos cuatro deportados entrevistados por el medio dieron positivo para covid-19 poco después de regresar a países como Haití, Guatemala y El Salvador.



El ICE ha confirmado hasta la fecha unos 3.000 casos positivos de covid-19 en sus centros de detención civil en todo el país. Sin embargo, la investigación muestra que en muchos casos no se realizaron pruebas a personas que posteriormente dieron positivo o que presentaban claros síntomas de la nueva enfermedad.



'The New York Times' investigó más de 750 vuelos nacionales a cargo del ICE, así como otros 200 con destino a otros países entre junio y marzo, la mayoría de ellos a Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos dos últimos han aceptado más de 6.000 deportados desde marzo, pese a tener impuestas restricciones para evitar el empeoramiento de la pandemia.



Solo Guatemala expresó su inconformidad con Washington por el hecho de que llegaran personas infectadas. La administración Trump ha presionado a los países de origen de los deportados con restricciones en visados para que no se opusieran a los vuelos de repatriación.



Hasta el momento, unos 11 países han confirmado que han recibido deportados enfermos con la covid-19, muchos de los cuales pudieron haberse contagiado por las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos.

El ICE se limita a hacer test por muestreo a las personas que va a deportar a otros países y solo hace chequeos de temperatura generalizados. Esa entidad señala que está siguiendo las directrices del Centro de Control de Enfermedades (CDC) en sus procedimientos.



Tras una reapertura paulatina, que algunos expertos han calificado como prematura, Estados Unidos volvió a registrar una gran cantidad de casos nuevos de coronavirus en los últimos días.



Según cifras de la universidad Johns Hopkins, el pasado 10 de julio fue la jornada con más contagios, pues se registraron unos 66.600. El país ya tiene más de 3,4 millones de personas infectadas y más de 136.000 decesos.



Con información de EFE