Estados Unidos deportará a un venezolano detenido con un machete cerca del Capitolio

Un inmigrante venezolano que fue arrestado el pasado 26 de diciembre en las inmediaciones del Capitolio estadounidense en Washington cuando portaba un machete y un cuchillo está en proceso de deportación, informaron este martes las autoridades migratorias.



José Leonardo Márquez, de 23 años, está bajo custodia de la agencia de deportaciones, aseguró el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en un comunicado.



"Márquez representaba una amenaza significativa para las personas dentro y alrededor del Capitolio", señaló esa agencia federal al precisar que el inmigrante "enfrentará un proceso de deportación".



El 26 de diciembre pasado, un agente de la Policía del Capitolio observó que el venezolano se comportaba de manera extraña y, tras una conversación entre ambos, notó que además del machete y un cuchillo tenía también un ladrillo, según el informe policial.



El inmigrante no ofreció resistencia, fue acusado del porte de armas peligrosas y prohibidas, y transferido al día siguiente a custodia de la división de ICE que tramita las deportaciones, añadió el informe.



El venezolano, que había ingresado de forma ilegal al país en una fecha y lugar no determinados, fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 21 de agosto de 2022 cerca de El Paso (Texas).



Sin embargo, Márquez fue dejado en libertad al día siguiente como parte del programa de alternativa a la detención debido a la falta de lugar para alojarlo.



En cumplimiento de ese programa, Márquez se presentó el pasado 5 de octubre en Washington ante la división de ICE que tramita las deportaciones, y recibió una orden de comparecer ante un juez de inmigración.

EFE