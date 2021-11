División demócrata retrasa aprobación de proyectos claves para Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, batió este viernes un récord con una votación de siete horas, la más larga de su historia, pero que no sirvió para lograr votar sobre al ambicioso plan de 3 billones de dólares con el que el presidente Joe Biden le apuesta a transformar el país.



El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes comenzó la jornada con el objetivo de aprobar el proyecto de ley de infraestructura de 1,2 billones de dólares ya adoptado por el Senado, y después enviar a la Cámara Alta otra iniciativa de gastos sociales y ambientales aún mayor, por un monto de hasta 1,85 billones de dólares.



La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi. Foto: AFP

Pero al menos seis demócratas moderados se negaron a comprometerse con el paquete de asistencia social Build Back Better (BBB, Reconstruir mejor), argumentando que primero necesitaban ver una evaluación completa de su impacto económico por parte de la oficina de presupuesto del Congreso (CBO), que no estará disponible en al menos una semana.



Con una mayoría demócrata de solo tres votos en la Cámara de Representantes, la presidenta del cuerpo, Nancy Pelosi, se vio obligada a posponer la votación del plan BBB, la cual prometió para “antes del feriado de Acción de Gracias”, previsto para el 25 de noviembre.

“Esperábamos poder presentar ambos proyectos de ley hoy. Algunos miembros quieren más aclaraciones... de que (el proyecto de ley de gastos sociales y ambientales) está totalmente pagado y cumplimos con esa solicitud”, dijo Pelosi a periodistas.



El ala izquierdista del Partido Demócrata ha advertido repetidamente que no apoyará el texto de infraestructura sin una garantía de la aprobación del plan social y ambiental.



Una batalla que Nancy Pelosi espera ganar

La jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Foto: Oliver Contreras. Bloomberg

Pelosi, sin embargo, estaba esperanzada en que la Cámara Baja votara ayer en la noche el plan para renovar la infraestructura del país, pero la bancada progresista del Congreso, de 96 miembros, ya había descartado esa posibilidad.



“Si nuestros seis colegas quieren esperar una evaluación de la CBO, estaríamos de acuerdo en darles ese tiempo, después de lo cual podemos votar ambos proyectos de ley juntos”, dijo la líder del grupo, Pramila Jayapal, en un comunicado que confirma que una votación sobre infraestructura estaba fuera de discusión.



Pelosi dedicó días a atender los múltiples puntos conflictivos, desde los precios de los medicamentos recetados hasta las disposiciones sobre inmigración, y a primera hora de ayer Biden pidió públicamente su apoyo “ahora”, en un discurso televisado desde la Casa Blanca.



“Demostremos al mundo que la democracia de Estados Unidos puede impulsar a nuestro país hacia adelante”, afirmó. Pero su llamado cayó en oídos sordos, ya que la Cámara no logró ni siquiera realizar la votación de procedimiento necesaria para iniciar el debate



El éxito en ambos frentes sería un envión para Biden, quien hace 10 meses le prometió grandes cambios a una nación devastada por la pandemia, pero ha visto caer su popularidad y esta semana quedó además debilitado por una rotunda derrota de su partido en las elecciones locales en Virginia.



Si Pelosi puede persuadir a los demócratas progresistas para que cambien de opinión y voten por el plan de infraestructura, marcaría una gran victoria para Biden, un exsenador de 78 años que suele jactarse de su capacidad de lograr acuerdos bipartidistas.

El plan de Joe Biden contempla una modernización de la infrestructura de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Al financiar un vasto plan de obras, la Casa Blanca dice que crearía millones de empleos bien remunerados para personas sin títulos universitarios. El texto de infraestructura fue aprobado por el Senado por 69 votos contra 30, con el respaldo de un tercio de los senadores republicanos. Pero se espera que la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes niegue su apoyo después de que el expresidente Donald Trump amenazó con tomar represalias por ayudar a Biden a obtener una victoria política.



El BBB, por otro lado, no tiene la aprobación del Senado, y es probable que su monto se reduzca significativamente y se someta a más arduas votaciones en la Cámara Alta, incluso si avanza desde la Cámara Baja. “No se promulgará como está. Todos deben aceptar eso”, le dijo a Politico el senador demócrata de Montana, Jon Tester.

