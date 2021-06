La historia de la propina de $60 millones que sorprendió a mesera

El pasado 12 de junio será inolvidable para las meseras del restaurante Stumble Inn Bar & Grill de Londonberry, New Hampshire, en los Estados Unidos. Ese día un hombre pidió un par de perros calientes, unas papas fritas, una gaseosa y una cerveza, cuya cuenta sumó 37 dólares, pero dejó una propina de 16.000 dólares.



El hecho, que por supuesto sorprendió a la mesera que lo atendió y al mismo dueño del lugar, no fue un error: en verdad, días después, el cliente volvió al sitio y le dijo a Mike Zarella, propietario del restaurante, "quiero que tengan ese dinero" de la propina.



Es día el señor le entregó un cheque a la mesera como propina, pero ella no reparó en verlo con detalle. Solo cuando el cliente le insistió que lo revisara, al decirle en tono de broma que "no te lo gastes en un único lugar", se dio cuenta de la astronómica cifra que en pesos colombianos es de unos 60 millones.



"Las chicas se acercaron a él y le dieron las gracias. Están muy contentas", dijo Zarella a CNN. El dinero se lo repartieron las ocho meseras, quienes decidieron también incluir a cuatro personas que trabajan en la cocina.



Varias de las meseras contaron a la cadena de noticias que usarán el dinero para irse de vacaciones de verano, algo que regularmente no pueden hacer por la falta de plata.