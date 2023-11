¿Por qué Washington Post propone endurecer proceso de asilo para migrantes en EE. UU.?

Estados Unidos debe endurecer su sistema de asilo político como estrategia para frenar el flujo de migrantes que viene inundando al país.



Eso propuso este martes la junta editorial del prestigioso diario Washington Post a través de una columna en la que plantea un pacto entre republicanos y demócratas que podría beneficiar a todo el país.

El Post arranca dándole la razón a los republicanos cuando dicen que las medidas tomadas por la administración de Joe Biden para atajar la ola migratoria "no están funcionando".



Prueba de ello, anota, son las últimas cifras de detenciones en las fronteras que alcanzaron niveles récord en este año fiscal 2023: más de 3 millones doscientos mil y probablemente camino a una cifra aún más alta en el 2024.



Aunque el Post no se detiene a explicar las razones tras esta marea, sí sugiere medidas para salir de la encrucijada.



"Los demócratas podrían dudar ante la propuesta, pero la idea republicana de que el acceso al asilo debería ser más difícil para los migrantes tiene cierto sentido. Cientos de miles de personas que llegan a la frontera cada año lo hacen buscando dejar atrás una sombría existencia (en sus países), pero la mayoría no está huyendo de una persecución, ni teme por su vida o su integridad física. Buscan asilo porque el sistema de asilo estadounidense es la única puerta disponible a la que pueden tocar", dice el diario.

Migrantes que buscan asilo en los EE. UU. Foto: AFP

Según el Post ,"limitar el acceso al asilo de muchos de estos migrantes (por ejemplo, elevando el estándar de prueba requerido para solicitar asilo para aquellos sorprendidos ingresando ilegalmente, o dotando de personal a los tribunales de inmigración para que puedan resolver rápidamente las solicitudes de asilo de los migrantes) podría no sólo funcionar como un elemento disuasorio, devolviendo la calma a la frontera. También devolvería el asilo a su propósito (original) de ser una vía hacia la seguridad para quienes temen por sus vidas".



En otras palabras, según este diario, que el asilo se reserve exclusivamente para personas que están siendo perseguidas por sus convicciones políticas o religiosas y-o teman por sus vidas, y no para los que simplemente buscan mejores oportunidades económicas.



Aunque no lo dice abiertamente, eso descartaría a la mayoría de migrantes de este hemisferio, entre ellos colombianos, que lo que buscan es mejorar su calidad de vida.



El Post aclara que medidas como las propuestas por los republicanos como la construcción de un muro o el arresto de familias enteras o la separación de niños no funcionan ni producen un efecto disuasivo.

Muro fronterizo de Sunland Park. Foto: iStock

"Sería un error concluir que políticas draconianas como las implementadas durante la administración Trump (cuando los niños fueron separados de sus familias y enjaulados) producirían una disuasión más efectiva. Los encuentros de migrantes con la Patrulla Fronteriza aumentaron en un 365 por ciento durante los últimos 10 meses de la administración Trump y había más de 1,2 millones de casos de asilo pendientes al final del mandato de Trump, frente a 520.000 al principio", afirma este medio.



De hecho, sostiene el Post, si hay algo que aprender de los numerosos intentos de solucionar la crisis fronteriza es que las mejores políticas son aquellas que abren nuevas puertas.



"La oferta de 'libertad condicional humanitaria' para cubanos, haitianos y nicaragüenses que la soliciten desde su país de origen cortó radicalmente los encuentros fronterizos. (No redujo las llegadas de Venezuela en parte porque a los venezolanos les resulta difícil obtener pasaportes, un requisito para solicitarlos)", afirma la junta editorial.



De acuerdo con el Post, eso pondría fin a una práctica muy común de los migrantes que se terminan quedando en EE. UU. porque sus casos pasan años en las cortes sin ser resueltos.



"Si el objetivo es transformar la migración hacia Estados Unidos de una aglomeración en la frontera a un proceso ordenado, el país debería ir más allá de los esfuerzos por endurecer la frontera (por sensatos que algunos puedan ser) para crear nuevas puertas hacia ella. Un acuerdo bipartidista (más recursos fronterizos y reformas procesales, a cambio de más vías de entrada) es la mejor opción para arreglar el problema", concluye el diario.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68