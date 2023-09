El debate ya estaba en el aire. Pero volvió a revivir este jueves luego del desafortunado momento que vivió el senador Mitch McConnell, líder del partido republicano en la cámara alta del Congreso de EE. UU.



Durante una rueda de prensa McConnell, que tiene 82 años, se quedó "congelado" y mirando al infinito cuando un periodista le preguntó si aspiraría a la reelección. Tras el incidente, el senador se recompuso y continuó con el intercambio.

Pero dado que no es la primera vez que le pasa -tuvo un momento similar hace un par de meses cuando nuevamente se quedó sin palabras en la mitad de una intervención- muchos comenzaron a preguntarse si simplemente ya no tiene la capacidad física y mental para ejercer su cargo.



Más en términos generales, si debería existir un límite máximo para ejercer cargos de tan alto relieve y si la insistencia de ciertos adultos mayores de mantenerse relevantes en la política va en detrimento de los intereses del país.



🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: El senador Mitch McConnell tiene otro episodio de congelación pic.twitter.com/ZlpM64MqAf — Tendencias En 𝕏 (@TendenciasEnX) August 30, 2023

La oficina de McConnell, con posterioridad, hizo hincapié en que el senador se encuentra en buen estado de salud y continuó con su apretada agenda del día sin inconvenientes. Y otros mencionaron cómo sus lapsus estarían asociados a una concusión que sufrió hace algunos meses tras una caída y no a un tema relacionado con su edad.



Sin embargo, la candidata a la nominación del partido republicano, Nikki Haley, aprovechó el momento para proponer un examen cognitivo para todos los mayores de 75 años que querían aspirar a cargos populares.



Por su puesto, dado el contexto, la propuesta de Haley estaba dirigida al caso del presidente Joe Biden, que ya es un octogenario y que, de ganar la reelección, saldría de la Casa Blanca a los 86 años. De hecho, la salud de Biden y sus capacidades cognitivas prometen ser una de las principales líneas de ataque en la carrera presidencial de cara a las elecciones del año entrante.



De ganar la reelección, Joe Biden saldría de la Casa Blanca a los 86 años. Foto: EFE

Aunque sus médicos personales sostienen que Biden está bien de salud, sus constantes pifias al hablar y una caída en bicicleta el año pasado lo han vuelto objeto de constantes críticas y burlas de sus rivales.



De hecho, un 77 por ciento de los estadounidenses según una encuesta reciente, cree que está muy viejo para aspirar a la reelección. Algo que creen hasta en su propio partido, donde el 66 por ciento piensa lo mismo.



Por supuesto, el golpe de Haley también estaba dirigido hacia el expresidente Donald Trump, que tiene 77 años y aspira a la nominación del partido republicano y, por lo tanto, también tendría que someterse al examen que propone. De ser electo, el exmandatario abandonaría la oficina oval también siendo un octogenario.



El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tiene 77 años. Foto: AFP

Trump, probablemente por la vitalidad que muestra en público, no recibe tantas críticas como Biden. Sin embargo, al ser solo 3 años menor, es un punto que le costará trabajo recalcar si se enfrentan en las generales.



Pero el tema no solo los abarca a ellos y-o a McConnell. La senadora demócrata Dianne Feinstein, también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos pues insiste en mantenerse en el cargo a pesar de sus 90 años y evidente deterioro de salud.



Nancy Pelosi, hasta el año pasado, era la líder de los demócratas y presidenta de la Cámara Baja pese a sus 82 años. Y muchos recuerdan el caso de Ruth Bader Ginsburg, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que murió en el 2020 a sus 87 años aún prestando servicio.



No son pocos en el partido demócrata los que atribuyen la actual mayoría conservadora a que Ginsburg no se retiró cuando pudo haber sido reemplazada por el expresidente Barack Obama.

Autre cas qui fait parler en ce moment : Dianne Feinstein, 90 ans, démocrate, sénatrice la plus âgée encore en activité, complètement sénile (les témoignages anonymes de collègues s'accumulent), mais continue d'être baladée par des stagiaires pour voter comme on lui dit de voter. pic.twitter.com/x7vqQsgmpc — Oui d'accord (@OuidaccordOK) August 30, 2023

Eso por citar solo los casos recientes, ya que la política estadounidense está llena de ejemplos de personas que continuaron en altos cargos hasta una edad avanzada. Entre ellos el senador Strom Thurmond, que se retiró a los 99 años o Robert Byrd, que murió en el 2010 a los 92 años cuando aún era parte de la Cámara Alta.



En EE. UU., hay que aclarar, no existe un límite para aspirar o ejercer cargos de elección popular. Y, en general, lo que se privilegia es el estado de salud de la persona más que su edad. Así mismo, la mayoría de expertos subrayan que la vida laboral de una persona se ha expandido de la mano de los avances de la medicina y la creciente expectativa de vida. Se trata, además, de un tema controvertido pues puede rayar con lo discriminatorio frente a personas de la tercera edad.



Más bien, opinan, la longevidad en cargos públicos está asociada a un sistema político que suele favorecer al titular dado que no existen límites para la reelección (en el legislativo).



Enfocarse en la edad de una persona más que en sus habilidades exacerba una visión negativa sobre el envejecimiento FACEBOOK

Un informe reciente de la universidad de Michigan revela que el promedio de edad en el Congreso de EE. UU. es más de 60 años (más que el promedio de toda la población) y que en la mayoría de los casos son personas que llevan décadas en el poder.



Así mismo, que los menores de 40 están subrepresentados en el legislativo. Lo cual plantea la pregunta de si el sistema y la longevidad en la política le cierran la puerta a las nuevas generaciones.



Sin embargo, de acuerdo con la abogada laboral Dotty Lemieux, "enfocarse en la edad de una persona más que en sus habilidades y deseos de contribuir a la sociedad exacerba una visión negativa sobre el envejecimiento, un fenómeno natural por el que todos atravesamos pero que no nos define como personas".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68