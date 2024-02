Estados Unidos dará becas a jóvenes colombianos que deseen formarse como soldados

En las últimas horas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia llegó a un acuerdo con el Ejército Nacional, y se conoció que por medio del programa de becas ‘Vamos sumando’, dirigido por la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, de Estados Unidos en Colombia apoyarán a jóvenes colombianos que deseen realizar sus carreras militares.

Se conoció que el Gobierno estadounidense ampliará el programa de becarios a jóvenes de las comunidades afrocolombianas, indígenas y habitantes de las zonas rurales de escasos recursos que deseen ingresar a las escuelas de formación para soldados profesionales, suboficiales y oficiales del Ejército Nacional.

Kevin Thomas Murakami, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia dio a conocer la noticia y además, explicó que este programa funciona desde el año 2009 y desde entonces, ha otorgado 11.152 becas.



Durante el anuncio del acuerdo, el funcionario estadounidense dijo que: “no es solamente para promover la inclusión y la diversidad, sino que también es una apuesta inteligente porque la Armada Nacional y la Policía están vinculando directamente a comunidades históricamente marginalizadas, al tiempo que abren la oportunidad de avanzar en la paz de Colombia”.



Además, mencionó que el programa inició en 2009 cuando notaron la necesidad de los jóvenes tumaqueños, que deseaban ingresar a la Policía y no lo lograban por sus condiciones económicas, entonces optan por tomar caminos delincuenciales.

📢¡Gran noticia! El @COL_EJERCITO se une al programa de becas @Vamos_Sumando que apoyamos por medio de @StateINL Bogotá 🤝. Ahora, jóvenes de comunidades afrocolombianas, indígenas y mestizos de las zonas rurales tendrán la oportunidad de unirse al ejército, como proyecto de… pic.twitter.com/LWQebt8gcF — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) February 16, 2024

Kevin Thomas Murakami, explicó que tras la alianza con la Policía Nacional, la Armada Nacional se sumó a esta iniciativa para jóvenes que cumplían con los requisitos de defender el azul de la bandera con vocación de servicio a Colombia.

“Ya llevamos 14 años con este plan de estudios y cada año les podemos dar becas a mil personas. Este plan transforma vidas. He hablado con muchos de los beneficiarios y me explican que no solamente les impactó a ellos sino a las familias y a las comunidades de origen”, indicó.

“Seguimos comprometidos con la calidad y excelencia de #Vamos_Sumando para que Colombia cuente con jóvenes exitosos y con una Fuerza Pública fuerte y sólida, transparente y exitosa. Con instituciones modernas, ejemplo en la región”. Kevin Murakami, director @StateINL Colombia. pic.twitter.com/W0llb88qPx — Vamos_Sumando (@Vamos_Sumando) February 16, 2024

“Lo importante es que cuando salen de esas instituciones vuelven a sus comunidades y por supuesto que se fortalece la seguridad rural, porque ellos son los que mejor conocen los retos y por supuesto que pueden hacer la diferencia en estas regiones vulnerables”, recuerda el funcionario estadounidense.



Para conocer los requisitos y los pasos para acceder a las becas otorgadas por el gobierno estadounidense y que están disponibles para jóvenes colombianos, puede ingresar a la página web https://www.vamos-sumando.org/, allí conocerá los detalles.

Ingreso Ejército Nacional de Colombia al programa Vamos_Sumando https://t.co/T92egqgK3Z — Vamos_Sumando (@Vamos_Sumando) February 16, 2024

