Estados Unidos inculpa a libio por atentado contra PanAm en Lockerbie

La justicia estadounidense anunció este lunes la inculpación de Abu Agila Mohammad Massoud, un exagente de los servicios secretos libios sospechoso de participar en el atentado de Lockerbie en diciembre de 1988 en Escocia, en el 32° aniversario de la tragedia.



Massoud es acusado de haber fabricado la bomba que explotó a bordo de un Boeing 747 de la aerolínea estadounidense Pan Am cuando sobrevolaba la pequeña localidad escocesa el 21 de diciembre de 1988.



El atentado mató a los 259 pasajeros y miembros de la tripulación del avión, incluidos 190 ciudadanos estadounidenses. Once habitantes de Lockerbie fallecieron por impactos de restos del aparato.



"Por fin, ese hombre responsable del asesinato de estadounidenses y de muchos más va a responder por sus crímenes ante la justicia", declaró el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.



El jefe del Departamento de Justicia se mostró "optimista" sobre una extradición a Estados Unidos del inculpado, detenido actualmente por las autoridades de Libia. "No tenemos motivos para pensar que ese gobierno tiene interés en asociarse con ese acto terrorista de odio", dijo.

En 1991, las justicias estadounidense y escocesa anunciaron la inculpación de dos agentes de la inteligencia libia, Abdelbaset Ali Mohamed al Megrahi y Amine Khalifa Fhimah, por su participación en el atentado. Barr era entonces fiscal general interino y anunció acciones legales contra los imputados.



Los dos acusados libios fueron juzgados en el año 2000 por un tribunal especial escocés creado en un territorio neutro, en los Países Bajos.



Un año después, Fhimah fue absuelto y Megrahi condenado a cadena perpetua por asesinato, antes de que su pena se rebajara a un mínimo de 27 años de prisión. Megrahi fue liberado en 2009 por motivos médicos y murió tres años después en su país.



AFP

