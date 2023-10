¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos emitió alerta mundial a sus ciudadanos?

Estados Unidos publicó este jueves una alerta mundial pidiendo extrema cautela a todos los ciudadanos que vivan en el exterior dado el delicado momento que se vive tras los ataques terroristas de Hamás y la guerra que se ha desatado entre este grupo e Israel.



(Contexto: Alerta de Estados Unidos: recomienda extremar precauciones a sus ciudadanos en el mundo)



"Debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que tengan mayor precaución", dijeron los funcionarios en la "precaución mundial", la nueva alerta publicada por el Departamento de Estado.

Estados Unidos también les pidió a los estadounidenses en el extranjero que "se mantengan alerta en lugares frecuentados por turistas".



(Puede leer: Reunificación familiar en Canadá: así es como los colombianos podrán aplicar a medida)



La última vez que el Departamento emitió una advertencia de este tipo fue en agosto de 2022, tras un ataque Afganistán que mató al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.



En ese momento, funcionarios estadounidenses advirtieron que "los partidarios de Al Qaeda, o sus organizaciones terroristas afiliadas, podrían intentar atacar instalaciones, personal o ciudadanos estadounidenses".



(Lea también: Embajador en EE. UU. pide respeto a congresistas tras críticas a Petro por tema Israel)



Por otra parte, el Departamento de Estado ha dado instrucciones a sus embajadas y consulados en todo el mundo para que evalúen si las condiciones de seguridad en sus respectivos países ameritan medidas adicionales tanto para los ciudadanos estadounidenses como para el personal que trabaja en esas dependencias.



Eso ante la posibilidad de que embajadas y consulados sean el blanco de protestas y/o ataques terroristas en respuesta al apoyo incondicional que Estados Unidos le ha brindado a Israel.



(Puede leer: Estados Unidos renueva declaración de emergencia por amenaza de narcotráfico colombiano)



Si bien este tipo de alertas mundiales no son muy comunes, Estados Unidos las ha usado en el pasado tras eventos que pueden tener impacto global.



Entre ellos luego de los atentados terroristas del 9-11 contra Washington y Nueva York, las invasiones militares en Afganistán e Irak y la muerte del líder de Al Qaeda Osama Bin Laden.



El sistema de alertas del Departamento de Estado emite también recomendaciones periódicas basadas en las condiciones de seguridad en cada país.



(Además: Vicepresidenta Francia Márquez canceló visita a Washington: estas serían las razones)



Este programa, que se conoce como "Alerta al Viajero", fue modificado hace unos cuatro años y ahora le pone un número a la situación de cada país. El numeral 1, por ejemplo, recomienda viajar ejerciendo las "precauciones normales" mientras que el numeral 4 pide no viajar a un país en particular.



Colombia actualmente tiene un numeral 3, que recomienda "reconsiderar" un viaje y, si eso no es posible, evitar ciertas zonas.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

EN X: @SERGOM68