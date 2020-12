El cónsul le responde / ¿Cuándo reanudarán las entrevistas de visado?

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responden preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM



Presenté mi solicitud de visa de turista de EE. UU. y pagué la tarifa a finales de febrero de 2020. Debido al impacto de la pandemia del covid-19 en los servicios consulares de la Embajada de EE. UU. aquí en Bogotá, mi cita para la entrevista fue cancelada. ¿Ya saben cuándo reanudarán las entrevistas para solicitantes de visa de no inmigrante? Entiendo que el pago de la tarifa de visa expira, ¿esto es cierto? De ser así, ¿podría obtener un reembolso?

Todavía no sabemos cuándo las condiciones locales permitan que la Embajada de EE. UU. reanude los servicios habituales de visas de no inmigrante. Nuestra prioridad es la salud y seguridad de ustedes —nuestros solicitantes— y de nuestro personal, ya que juntos enfrentamos los desafíos de la pandemia del covid-19.



Por lo general, la tarifa de solicitud de visa de no inmigrante (MRV) es válida para programar una cita durante un año a partir de la fecha de pago.



Sin embargo, dados los impactos del covid-19 en los servicios consulares, el Departamento de Estado ha extendido dicho periodo hasta el 31 de diciembre de 2021. En su caso, por ejemplo, si pagó una tarifa en febrero de 2020 puede utilizarla para programar una cita hasta diciembre de 2021, es decir, que tiene más de 22 meses desde la fecha en que pagó.



La tarifa de solicitud de visa de no inmigrante cubre nuestros costos de procesamiento de su solicitud. Por lo tanto, no realizamos reembolsos, incluso si su solicitud de visa es rechazada. La tarifa tampoco se puede revender ni transferir a otro solicitante.



La tarifa puede utilizarse para completar solo una solicitud. Si su solicitud de visa es rechazada y usted decide aspirar a una visa nuevamente, debe realizar una nueva solicitud y pagar otra tarifa.



Asimismo, la tarifa se paga para solicitar una visa en un país específico —por ejemplo, Colombia— y por esto no puede utilizarse para programar una cita en un país diferente. Ingrese aquí para obtener más información acerca de las tarifas de solicitud de visa de no inmigrante, además de los anteriores términos y condiciones de pago.

Sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá Foto: EL TIEMPO

Si su cita fue cancelada, puede reprogramarla a través de nuestra página de información de visas y sistema de citas. Sin embargo, tenga en cuenta que aún no sabemos cuándo reanudaremos los servicios habituales, así que la cita podría cancelarse de nuevo.



Mientras tanto, debido a la pandemia actual del covid-19, la Embajada de EE. UU. en Bogotá está programando citas para visas de no inmigrante solo para casos de emergencia y otros viajes urgentes. Las circunstancias que se podrían considerar para una cita de emergencia son:



a. La muerte de un pariente inmediato, una enfermedad grave o un accidente con peligro de muerte que tenga lugar en los Estados Unidos.



b. Tratamiento médico urgente para el solicitante o su hijo menor.



c. Solicitante de visa de estudiante (F/M) que tenga un I-20 con fecha de inicio anterior a la primera cita de visa disponible.



d. Otros casos que la Embajada considere como emergencias o sean de interés nacional de EE. UU.



Para conocer novedades sobre el estado de nuestros servicios y otras noticias, por favor síganos en nuestras redes sociales —Facebook, Twitter e Instagram— y nuestra página web.

