A lo largo de la historia se ha podido ver cómo la migración aporta en el desarrollo y crecimiento económico de los países. En el caso de Estados Unidos, la migración ha sido parte de su historia y desarrollo por lo que hoy por hoy es uno de los países con más migrantes en el mundo.

Lo primero que debe saber si quiere ingresar a Estados Unidos de forma legal es recordar que debe contar con un pasaporte que debe tener una vigencia mínima de seis meses y con cualquier tipo de visa vigente que no venza en los próximos tres meses de la fecha de ingreso.



También, se puede ingresar de forma legal si la persona tiene un familiar, ya sea cónyuge, hijo, padre o hermano que sea ciudadano americano y lo haya solicitado mediante un proceso de petición familiar y este haya sido aprobado.



Las distintas categorías de visas a las que usted puede acceder para vivir en EE. UU. Se divide en dos categorías de visas. Están las visas no inmigrantes y las visas de inmigrante para Estados Unidos.



La diferencia principal entre estas categorías es que las visas de categoría No-inmigrante solo le permiten a la persona vivir y permanecer en los Estados Unidos por un periodo y condiciones específicas. Por otro lado, las visas de categoría Inmigrante le permiten a la persona instalarse de manera permanente en los Estados Unidos.

La visa más general, la de visitante. Foto: iStock

Visas categoría no inmigrante

H-1B - Para profesionales o trabajadores especializados: trabajadores extranjeros altamente calificados, aplica en campos como ciencia, ingeniería o programación, con titulo de una universidad acreditada.



Se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD) o como modelo de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida.



Visa H2B empleados temporales agrícolas: este programa aplica para empresas que requieren empleados temporales no agrícolas, con esta visa puedes emplearte en trabajos como jardinería, construcción, limpieza, hotelería, mesero, obrero en fábrica, cuidador de animales, etc.



Permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

Visa H2-A: trabajadores agrícolas temporales para siembra y cosecha si no hay mano de obra estadounidense.



Permite que empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura.

E-1 - Comerciantes por tratado: Esta clasificación permite a un nacional de un país de tratado comercial ser admitido a los Estados Unidos únicamente para participar en el comercio internacional de manera sustancial en nombre propio.



Ciertos empleados de dicha persona o de una organización calificada también pueden ser elegibles para esta clasificación. Colombia es uno de los países que está dentro de este.

Liberty Island, operada por National Parks Service, reabrió esta semana con pocos visitantes. Foto: Efe

E-2 - Inversionistas por tratado: Esta clasificación permite a un nacional de un país de tratado comercial ser admitido a los Estados Unidos cuando invierte una cantidad sustancial de capital en una empresa estadounidense.

L-1A/L-1B - Transferencia de ejecutivos o profesionales con conocimiento especializado: Permite la transferencia de empleados dentro de una misma compañía. De esta manera empleados clave pueden aportar con experiencia ejecutiva, gerencial o de conocimiento especializado a la compañía en Estados Unidos y así asegurarse que sus intereses y operaciones internacionales están alineados.

• L-1A = Ejecutivos y Gerenciales

• L-1B = Empleados con conocimiento especializado

Otras visas no migrante:



I: Representantes de Medios de Comunicación Extranjeros

O-1: Personas con Habilidades o Logros Extraordinarios

P-1A: Atleta Reconocido Internacionalmente

P-1B: Miembro de un Grupo de Entretenimiento Reconocido Internacionalmente

P-2: Artistas o Miembros de un Grupo Artístico que Entrarán a Estados Unidos a Presentarse Bajo un Programa de Intercambio Recíproco

P-3 Artista o Presentados Bajo un Programa Cultural Único

R-1: Trabajador Religioso

EE. UU. recibe a los primeros turistas en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). Foto: EFE

Visas Categoría Inmigrante

Inmigración Basado en Empleo (Por preferencia)



EB-1 Primera Preferencia: extranjero con una aptitud extraordinaria, es un profesor o investigador sobresaliente, o un ejecutivo o gerente de una multinacional.

EB-2 Segunda Preferencia: es un profesional y tiene un título de posgrado o su equivalente, o es un extranjero que tiene una aptitud excepcional.

EB-3: Tercera Preferencia: trabajador especializado, un profesional u otro tipo de trabajador.

EB-4: si es un inmigrante especial (trabajadores religiosos, empleados de una organización internacional).

Estados Unidos. Foto: iStock

Programa de Inversionistas EB-5:



El Congreso creó el Programa de Inversionistas Inmigrantes en el 1990 para estimular la economía por medio de la creación de empleos y la inyección de capital por parte de inversionistas extranjeros.



Bajo este programa, los inversionistas son elegibles para solicitar la residencia permanente si realizan la inversión necesaria en una empresa comercial en los Estados Unidos, y si planifican crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados.



La cantidad de inversión mínima requerida es de $1,050,000 y de $800,000 la cantidad mínima de inversión cuando se trata de Área de Empleo Específica o de un proyecto de infraestructura.



Sin embargo hay otros tipos de visas con las que puede llegar residir y en un tiempo establecido realizar cambio de estatus, como lo es la visa de prometido (K1): extranjeros que tienen la intención de contraer matrimonio con un estadounidense, esta brinda opción de estadía temporal, se otorga 90 días para entrar a EE. UU. a casarse y empezar su trámite de residente en Estados Unidos.



Lotería de visas: esto aplica para países con tasas bajas de inmigración hacia Estados Unidos, Colombia no aplica.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

