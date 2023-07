El proyecto de ley promovido por republicanos que por primera vez no incluye recursos para Colombia continuó avanzando su curso por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



El proyecto en cuestión, que es donde por lo general el vehículo legislativo para los recursos que EE. UU. le entrega al país para la lucha contra las drogas y otros programas, fue aprobado este miércoles en la tarde por la Comisión de Apropiaciones de la cámara baja y quedó listó para su trámite definitivo en la plenaria de este órgano.



"El Comité observa con aprecio la relación profunda y duradera entre los Estados Unidos y el pueblo de Colombia, incluidas las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, el Comité tiene fuertes preocupaciones sobre las políticas y relaciones perjudiciales de la Administración Petro, que están en desacuerdo con la seguridad y los intereses económicos estadounidenses, y está monitoreando cuidadosamente las señales de tensiones en el estado de derecho y la independencia judicial. Por lo tanto, el Comité aplaza la consideración del financiamiento para Colombia", dice el texto del proyecto, que fue conocido por este diario.



La legislación añade que dada "la relación histórica y especial entre los Estados Unidos y Colombia, el Comité continuará revisando eventos y políticas a medida que avanza el proceso de asignaciones con la esperanza de ver acciones favorables para apoyar un nuevo compromiso positivo".



El proyecto ya había sido aprobado hace 15 días por el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero, que preside el republicano Mario Díaz-Balart.



En la audiencia de este miércoles, Díaz-Balart volvió a insistir en sus razones para diferir la ayuda. "Yo personalmente he sido uno de los más firmes a la hora de respaldar a Colombia. Desafortunadamente, la actual trayectoria bajo el gobierno Petro está cada vez más en contravía de nuestros intereses nacionales y de seguridad", dijo el legislador.



Según Díaz-Blart, la decisión de diferir no implica necesariamente la exclusión de fondos para el país. Pero su restitución si dependería de los pasos que tome el gobierno del presidente Petro de aquí en adelante.



A su posición se sumó el demócrata Henry Cuellar, de Texas. "Queremos apoyar a Colombia pero primero debemos revisar y estoy seguro que podremos llegar a algo más adelante", afirmó Cuellar.



Marc Pocan, otro demócrata en el comité, salió en abierta oposición a la postura de los republicanos y de Cuellar.



De acuerdo con este legislador, "Colombia es una de los mejores amigos de la región y el presidente Petro ha estado trabajando con nosotros en aspectos muy importantes, y fue electo a través de un proceso legal y libre. Sin embargo, por el hecho de que no nos gustan algunos de sus amigos, estamos reaccionando de manera equivocada. Lo que están haciendo en el tema migratorio al acoger a miles de venezolanos es algo con lo que que nos están ayudando de manera tremenda pero con esto estamos mandando el mensaje equivocado", dijo Pocan.

Para este legislador al no aprobar ningún tipo de ayuda, se estaría abandonando la lucha contra las drogas que tanto defienden los republicanos. "¿Toda la retórica que usamos para hablar sobre la preocupación frente a los opioides y fentanilo pero ahora ustedes dicen que no les importa que entre coca por nuestra frontera?", les preguntó el congresista.



En juego están unos US $440 millones de dólares, que es el monto de lo que se ha aprobado en promedio para el país en los últimos años.



Y que incluye fondos para la lucha contra las drogas, desarrollo alternativo, desminado, apoyo a las fuerzas armadas, protección de los derechos humanos, implementación de los acuerdos de paz y fortalecimiento de la justicia entre otras cosas.



Aunque Díaz-Balart no cerró la puerta a la ayuda para el país, y muchos ven en su planteamiento una estrategia de presión pues sería inconcebible que EE. UU. "desfinancie" a Colombia de un año para otro, lo más probable es que el proyecto sea aprobado en su forma actual cuando llegue a la plenaria.



El proyecto, además, reduce la solicitud de Biden para las operaciones en el extranjero en casi un 25 por ciento y también excluye ayudas para organizaciones claves en la ONU, la Organización Mundial de la Salud y otros.



Dado que los demócratas avanzan en su propio proyecto de apropiaciones en el Senado, donde son mayoría, se da por descontado que tanto la ayuda para Colombia como para estas organizaciones será incluida en su versión.



Por lo tanto, la decisión final, que no se espera antes de finales de año, saldrá de una comisión de conciliación integrada por ambas Cámaras donde deberán limar las diferencias.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington