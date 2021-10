Senadores de EE. UU. reprenden a López Obrador por no extraditar a Maduro

Dos senadores estadounidenses reprendieron el jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por recibir al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico.



El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acogió a Nicolás Maduro para la cumbre Celac. Foto: EFE

En una carta, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, senadores de Florida, también reprocharon a López Obrador por haber acogido al jefe de Estado cubano, Miguel Díaz Canel, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de México.



"Esperamos que su decisión de recibir al narco-dictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad", escribieron.



Rubio, de origen cubano, y Scott consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado trasnacional al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Ciudad de México el 18 de septiembre.



Recordaron que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de "narcoterrorismo" y tráfico de drogas a Estados Unidos, y subrayaron que hay "evidencia" de que supervisó el tránsito de narcóticos a través de México.



"Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano", sostuvieron Rubio y Scott, remarcando que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.

Este viaje fue el primero de carácter oficial desde que Nicolás Maduro fue acusado por la justicia estadounidense. Foto: AFP

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió personalmente en el aeropuerto a Maduro, quien realizaba su primer viaje oficial desde que fue inculpado por la justicia estadounidense.



El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro. Rubio y Scott también cuestionaron a AMLO, como se conoce al presidente mexicano, por tener como invitado de honor de los festejos independentistas a Díaz Canel, quien también participó en la cumbre de la Celac.



"Por más de seis décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel, oprimieron al pueblo de Cuba", señalaron, resaltando las "históricas protestas" que estallaron el 11 de julio en la isla.



"El optar por otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad y también opaca el simbolismo histórico del Grito de Dolores", dijeron, en alusión al acto de septiembre de 1810 que dio inicio a la independencia de México de la Corona española.



Durante la visita de Díaz Canel, AMLO dijo que esperaba que su par estadounidense Joe Biden "actúe con grandeza" y ponga fin a las políticas contra Cuba, especialmente el embargo económico.

Maduro fue recibido en el aeropuerto de Ciudad de México por el ministro del Exterior, Marcelo Ebrard. Foto: AFP

'Grupos terroristas' en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este jueves que grupos "terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia", a los que denominó "Tancol", se están infiltrando en el territorio para amenazar "la paz y seguridad" de Venezuela.



"Esos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano, por eso alerto a toda la fuerza militar de Venezuela, a los jefes militares, a toda la inteligencia del país a declararle la guerra a los Tancol, ir por ellos y sacarlos del país", expresó el mandatario en un acto por el 16 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).



Maduro dijo, sin mostrar alguna evidencia, que estos grupos pueden estar conformados por entre 20 y 100 personas, entrenados y financiados por Colombia, "los meten en la frontera para diezmar la seguridad interna, para atacar al pueblo, para traficar la cocaína colombiana y para prepararse para ataques (con) objetivos militares, policiales, políticos".



"Por eso es que hemos venido preparando un plan, para una vez identificados todos los Tancol, seguir en nuestro empeño en sacarlos del territorio nacional", indicó.



Mientras Latinoamérica abre caminos y avanza hacia la integración, la nauseabunda oligarquía que gobierna en Colombia promueve el guerrerismo actuando como base avanzada de operaciones del imperialismo para desestabilizar la región ¿Que vino a hacer @Southcom a Colombia? https://t.co/MfsuyRYzNQ — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) September 21, 2021

El pasado 21 de septiembre, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) violó el espacio aéreo del país a las 16.48 hora local (20.48 GMT), con un dron, tipo Hermes.



"La precipitada aeronave fue detectada por los sistemas de exploración de nuestro Comando de Defensa Aeroespacial Integral, sobrevolando territorio del municipio Jesús María Semprúm, del estado Zulia", afirmó Padrino en un comunicado compartido en la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



La FAC reconoció un día después que un dron suyo hizo un sobrevuelo en la frontera noreste, pero que en ningún caso se adentró en el espacio aéreo venezolano.



El presidente Maduro, con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (izq.). Foto: Reuters

Posteriormente, el domingo, el Gobierno de Colombia denunció que una aeronave venezolana no tripulada hizo el sábado una incursión no autorizada en su territorio en el departamento fronterizo de Arauca y rechazó "este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional", pero Venezuela también desestimó esta denuncia.



Padrino López pidió a las autoridades colombianas seriedad y aseveró que "están quedando muy mal", con esta denuncia, a la que comparó con una película de ficción.



Venezuela alegó que hay indicios de "estratagema del imperio norteamericano" y de Colombia, "para construir alguno de sus harto conocidos falsos positivos o cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad y, de manera particular, torpedear el proceso de diálogo".



AFP Y EFE

