Estados Unidos advirtió este jueves que Corea del Norte se está preparando para llevar a cabo su primer test nuclear de 2017 este mismo mes, y reaccionó con escepticismo al anuncio de Pionyang de que acaba de detectar sus primeros casos de covid-19.



"Estados Unidos ha concluido que Corea del Norte podría estar preparado para llevar a cabo un test (nuclear) tan pronto como este mes, su séptima prueba de este tipo. Hemos compartido esta información con nuestros aliados", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.



La advertencia de Psaki encaja con los pronósticos de distintos expertos que apuntan a que el Gobierno norcoreano podría realizar una prueba de ese tipo muy pronto, y es "coherente con las recientes declaraciones públicas y acciones desestabilizadoras" de Pionyang, indicó la portavoz.



El presidente estadounidense, Joe Biden, planea visitar Seúl a finales de la semana que viene, aunque Psaki no quiso confirmar si planea desplazarse a la DMZ, la franja desmilitarizada de cuatro kilómetros de ancho que separa a las dos Coreas.



Corea del Norte lanzó este jueves a modo de prueba lo que Seúl consideró tres misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), en su decimosexto lanzamiento desde que comenzó el año.



El Gobierno norcoreano ha ignorado las invitaciones de Seúl y Washington para retomar el diálogo sobre desnuclearización, que permanece estancado desde la fracasada cumbre de Hanói de 2019.

Psaki también comentó con ironía que es "notable" que Corea del Norte acabe de anunciar que ha registrado su primer caso de covid-19, más de dos años después del inicio de la pandemia, y dijo que EE.UU. no tiene planes de entregar vacunas a ese país.



Añadió que Corea del Norte "se ha negado repetidamente a recibir donaciones" de vacunas del mecanismo internacional COVAX, y opinó que eso supone "explotar a sus propios ciudadanos, al no aceptar ese tipo de ayuda".



El hermético país declaró este jueves el estado de "emergencia máxima" tras detectar sus primeros casos de covid-19, situación que preocupa por lo contagiosa que ha demostrado ser la variante ómicron y el hecho de que Corea del Norte no ha puesto una sola vacuna ni tiene aún plan de inoculación.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

