Convención Demócrata pone el foco sobre las falencias de Trump

Como se esperaba, la Convención Demócrata se ha tornado en una demoledora denuncia contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus cuatro polémicos años en la Casa Blanca.



(Lea también: El duro discurso de Michelle Obama contra Donald Trump)



A lo largo de los dos primeros días, un selecto grupo de luminarias del partido, al igual que decenas de personas del común que fueron invitadas para rendir testimonio –entre ellos republicanos–, resaltaron las falencias de Trump y su falta de liderazgo a la hora de enfrentar las múltiples crisis que atraviesa el país

Desde su fracaso en el manejo del covid-19 y la recesión económica hasta sus esfuerzos por deslegitimar el proceso electoral y atizar las divisiones raciales que aún persisten en la sociedad estadounidense.



El turno de este martes fue para el expresidente Bill Clinton, la representante a la Cámara Alexandria Ocasio-Cortez, el exsecretario de Estado John Kerry y Jill Biden, la esposa del exvicepresidente, entre otros.

La convención se realizó de forma virtual. Foto: Chris Delmas. AFP

Uno a uno, trataron de resaltar el marcado contraste entre un Trump “que carece de empatía” y Biden, a quien pintan como una persona que ha puesto los intereses del país por encima de los propios.



"Trump afirma que lideramos el mundo. Bueno, somos la única gran economía industrializada que ha triplicado su tasa de desempleo. En un momento como este, el Despacho Oval debería ser el centro de mando, pero es un centro de tormentas. Solo hay caos", afirmó Clinton.



“Nuestro partido está unido para ofrecerles una opción muy diferente: un presidente listo para trabajar. Un tipo con los pies en la tierra, que hace el trabajo. Un hombre con una misión: asumir la responsabilidad, no echar la culpa; concentrarse, no distraer; unir, no dividir”, agregó el expresidente.



(Le puede interesar: Kamala Harris, un bálsamo para la campaña de Biden)



Si bien la noche estuvo plagada de momentos memorables, los aplausos se los llevó el lunes la ex primera dama Michelle Obama con un discurso que acaparó los titulares. “Cada vez que miramos hacia la Casa Blanca en busca de liderazgo o consuelo o una semblanza de constancia, lo que recibimos es caos, división y la ausencia total de empatía”, dijo Obama, no sin antes advertir que cuatro años más de Trump serían desastrosos para el país.

Mi papá era un saludable hombre de 65 años. Su única preexistencia fue confiar en Donald Trump. Y por eso pagó con su vida FACEBOOK

TWITTER

El mensaje fue recurrente, pero desde diferentes ángulos. Bernie Sanders, que compitió con Biden por la nominación del partido, dijo que lo que estaba en juego en estas elecciones era la democracia misma y mostró la de Biden como una candidatura en la que podían coexistir visiones de izquierda, centro y derecha.



Lo anterior se reiteró con la presencia de cuatro republicanos, entre ellos tres mujeres muy destacadas en ese partido. “Esto no es sobre demócratas o republicanos. Esto es sobre una persona: una persona decente, estable y lo suficientemente capaz para recuperar nuestra economía, una persona que pueda trabajar con todos. Esa persona no es Donald Trump. Es Joe Biden”, dijo la exgobernadora republicana de Nueva Jersey Christine Todd Whitman.



(Le puede interesar: Biden elige a Kamala Harris como fórmula para enfrentar a Trump)



John Kasich, exgobernador de Ohio y excandidato presidencial por este partido, les dijo a los oyentes que un voto por Biden no era un voto hacia la izquierda y que el país no resistiría cuatro años por el sendero que Trump lo está guiando. Pero una de las intervenciones más contundentes fue la de Kristin Urquiza, una hispana que perdió a su padre recientemente como consecuencia de covid-19. “Mi papá era un saludable hombre de 65 años. Su única preexistencia fue confiar en Donald Trump. Y por eso pagó con su vida”, sostuvo Urquiza.

Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente, por su parte, intentó neutralizar el impacto de la Convención Demócrata con visitas a varios estados que serán claves en estas elecciones. En ellos insistió –pese a que no existe evidencia alguna– en que las elecciones serán fraudulentas y que si pierde será por eso.



(Lea también: Kamala Harris quiere ser la primera ‘vice’ afroestadounidense)



El argumento de Trump es que el voto por correo, al que muchos están acudiendo por temor a contraer el coronavirus, es proclive a la manipulación. Pero en EE. UU. muchos estados llevan años votando de esta manera sin que algo así se haya presentado. Sus detractores lo ven más como un esfuerzo por deslegitimar el resultado para aferrarse a la Casa Blanca en caso de perder.



El reto para los demócratas, al igual que para los republicanos la semana entrante, cuando realicen su propia convención, es llegarles a los estadounidenses a través de un formato virtual, que carece de la pompa de las convenciones del pasado donde miles de personas se congregaban en una ciudad para ungir al nominado.

El presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AFP





(Le puede interesar: ¿Puede Trump realmente posponer las elecciones de EE. UU.?)



La pandemia forzó la cancelación de este tipo de eventos y dejó como única opción el uso de plataformas digitales y discursos pregrabados que no tienen el mismo impacto, no obstante los esfuerzos por recrear la atmósfera de las convenciones tradicionales.





Este miércoles, los demócratas sacarán a relucir sus mejores cartas con discursos del expresidente Barack Obama, la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, la excandidata presidencial Hillary Clinton y la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, entre otros. Y este jueves será el gran día de Biden, pues recibe la nominación oficial del partido y hará su primera intervención como candidato electo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twiiter: @sergom68