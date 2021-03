Estados Unidos otorga un estatus de protección temporal a venezolanos

La administración del presidente Joe Biden concedió este lunes un estatus de protección temporal a cientos de miles de venezolanos que actualmente se encuentran en Estados Unidos. Conocido como TPS, el nuevo estatus beneficiaría a por lo menos 320.000 venezolanos que buscaron refugio en EE.UU. del régimen de Nicolás Maduro.



La medida solo beneficia a los nacionales de este país que ingresaron a EE. UU. antes de este 8 de marzo y los cobijará por un periodo de 18 meses.



La ley que rige el TPS, que fue aprobada por el Congreso de EE. UU. hace ya varias décadas, no establece un límite para su renovación una vez expira ese periodo y deja en manos de la administración de turno esa decisión. Históricamente, no obstante, los TPS suelen renovarse en al menos una ocasión.



La decisión fue anunciada por dos portavoces de la administración Biden a través de una llamada telefónica con periodistas de Washington en la que participaron funcionarios del departamento de Estado y de la Casa Blanca.



Colombia ya había tomado una decisión similar hace varias semanas, otorgando la posibilidad de obtener un permiso de residencia para los casi 2 millones de venezolanos que viven en nuestro territorio.



¿Puedo acceder de manera automática?

El estatus no es automático. Para poder acceder a los beneficios, los venezolanos tendrán que realizar una aplicación que cuesta US $50 dólares y que se usará para realizar una revisión de sus antecedentes criminales.



Así mismo, están obligados a presentar una prueba biométrica para establecer su identidad por un valor de US $80 dólares y luego solicitar un permiso de trabajo cuyo costo será de US 415 dólares. En total todo el proceso tendrá una factura de US 545 dólares, según informaron estos funcionarios.



Con la decisión, Biden no solo cumple con una de sus promesas de campaña sino que marca una claro contraste con su antecesor, el presidente Donald Trump. A pesar de que el líder republicano asumió una política de mano dura contra el régimen de Maduro, nunca quiso otorgar el TPS a los venezolanos que viven en EE. UU.



Un día antes de que abandonara la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que frenó la deportación de venezolanos por 18 meses pero sin que eso se tradujera en un permiso de trabajo o tuviera la fuerza legal que si otorga el estatus de protección temporal.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que está dispuesto a hablar con Estados Unidos en la era Biden, aunque aún no hay acercamientos. Foto: EFE

¿Qué pasa con las sanciones de EE. UU. hacia Venezuela?

Durante la conferencia de prensa los funcionarios también se refirieron al futuro de las sanciones que actualmente pesan sobre Venezuela y que en su mayoría fueron elevadas por la anterior administración republicana.



De acuerdo con estos, no tiene "afán alguno" en retirar las sanciones pero sí anunciaron que estas serán "revisadas" para determinar su efectividad. "Lo que sí sabemos es que cuatro años de sanciones unilaterales contra Venezuela no provocaron un cambio de régimen o que se convocaran elecciones", afirmó uno de los funcionarios.



Según el funcionario, las sanciones y cualquier decisión futura que se tome en torno a ellas serán coordinadas con otros miembros de la comunidad internacional. Parte de la revisión, sostuvo, tiene como fin evitar que estas afecten al pueblo venezolano como tal y tengan más impacto en debilitar el yugo de Maduro sobre el país.



Hablaron también de incrementar la campaña de presión internacional para cerrarle espacios al dictador pero sin entrar en detalles sobre cómo se diferenciaría de lo que se ya ha implementado a lo largo de los últimos años.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

