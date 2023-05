Con el argumento de la pandemia del covid-19 y desenterrando una norma incluida en Ley de Salud Pública de 1944 creada por Franklin D. Roosevelt, el expresidente estadounidense Donald Trump (2017 2021) proclamó en marzo de 2020 el Título 42, una normativa que ha permitido las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera con México de personas de ciertas nacionalidades tras cruzar la frontera de manera irregular, sin la posibilidad de solicitar asilo.



A partir de este jueves, sin embargo, la frontera entre Estados Unidos y México cierra un capítulo y esa medida llega a su fin.

Se calcula que Estados Unidos ha llevado a cabo más de 2,5 millones de expulsiones en todo este tiempo, según cifras que recoge la organización International Rescue Committee.



El uso del Título 42 ha sido ampliamente criticado por organizaciones en defensa de los derechos humanos, que aseguran que se trata de una violación del derecho internacional, ya que prohíbe que personas que necesitan protección puedan pedir asilo en Estados Unidos.



A su vez, ha sido objeto de varias demandas judiciales, tanto pidiendo que se retire como que se mantenga. Sin embargo, el final del Título 42 viene de la mano del levantamiento de la emergencia nacional por la pandemia este jueves a las 11:59 p.m. (hora local).



Para reemplazar al Título 42, y con la intención de frenar lo que se espera que sea un aumento considerable de la migración por tierra, la administración de Joe Biden ha puesto en marcha una serie de medidas que restringen el acceso al asilo en la frontera, que, según expertos y activistas, son similares a las políticas promovidas por Trump que el demócrata prometió revocar durante su campaña electoral.



Así las cosas, este viernes 12 de mayo entra en vigor la normativa Título 8, que establece consecuencias graves por cruzar la frontera, y habrá, además, una norma creada por Biden que restringirá el acceso al asilo para las personas que buscan llegar a Estados Unidos por tierra.



Al eliminar el Título 42 se esperaba que volvieran a aplicarse las normas habituales para revisar los casos de asilo, que por ley debe ser pedido en suelo estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de Biden ha decidido implementar este paquete de medidas.



La regulación, que se publicó este miércoles en el registro federal, califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.



La principal vía legal para solicitar asilo en ese país a disposición de las personas que lleguen a la frontera será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los inmigrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.



El país norteamericano ofrecerá así unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según han contado funcionarios públicos, podrá incrementarse "dependiendo de la capacidad" de los trabajadores del servicio de migración.



Quienes no se acojan a este proceso y decidan atravesar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en Estados Unidos, a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado a barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.



"Aquellos que no usan vías legales para entrar en Estados Unidos no son elegibles para el asilo", explicó este miércoles en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Para implementar estas medidas, el Ejecutivo de Biden ha decidido aumentar el personal de las agencias migratorias, con más de 24.000 funcionarios, y desplegar 1.500 soldados en la frontera.



A su vez, Estados Unidos ha incrementado el número de vuelos de deportación a países de la región y también ha llegado a un acuerdo con México para que el país vecino reciba hasta 30.000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba deportados al mes.



Tom Cartwright, especialista de Testigos en la Frontera, una organización que defiende los derechos de los migrantes, le dijo a este diario que, a su consideración, el Título 8 "no parece" que sea legal. "Parece que va en contra de todas las leyes de asilo que están en vigor a nivel nacional e internacional. Así que tendremos que ver esto dónde para. Pero la prohibición de asilo para los que pasen por un tercer país de tránsito parece especialmente atroz", señaló.



La incertidumbre en la frontera México-Estados Unidos crece horas antes del fin del Título 42. La ciudad fronteriza estadounidense de El Paso, en Texas, ha abierto un albergue municipal y está poniendo a punto otros dos para dar cobijo a hasta 4.500 personas migrantes en previsión de que los refugiados centroamericanos y suramericanos desborden la frontera tras el vencimiento de la norma que permite las expulsiones en caliente por motivos de salud pública.



En total, 275 catres de la Cruz Roja esperan en hileras en la cancha de baloncesto cubierta de la escuela secundaria Basset, que lleva tres años cerrada y que ya está lista para albergar hasta a quinientos recién llegados que tengan los papeles en regla, es decir, que se hayan entregado a la Patrulla Fronteriza y superado su cribado.

Familias inmigrantes cruzan a Estados Unidos desde México para pedir asilo. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"Nos estamos preparamos para lo desconocido", aseguró el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, quien quiso llamar la atención sobre el hecho de que esta semana entró "mucha menos gente que la semana pasada".



A grandes rasgos, la Alcaldía calcula que tras el vencimiento del Título 42 tengan que atender a entre 5.000 y 10.000 refugiados. Aunque Leeser insistió: "Hemos visto que las cifras bajan, pero no sabemos qué pasará el próximo día. No sabemos qué pasará en los próximos 10 días. Lo que sabemos es que seguirán viniendo y seguiremos asegurándonos de que ayudamos".



En las últimas horas, agentes de la Guardia Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos llevaron a cabo un simulacro de seguridad en el puerto internacional de San Ysidro.



En el cruce de Tijuana (México) a San Diego (Estados Unidos), los agentes se desplegaron en los carriles 28 al 34, en donde realizaron diversas maniobras de contención, además lanzaron varias bombas de gas y durante los aproximadamente seis minutos que duró el despliegue también se escucharon algunas detonaciones. De acuerdo con CBP, estas acciones son realizadas con la intención de inhibir los intentos de cruces de personas indocumentadas.



La región afronta un inédito flujo migratorio, con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022. La expectativa ante el fin del controversial Título 42 es altísima.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO