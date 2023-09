Como cada septiembre desde hace 20 años, Estados Unidos está por anunciar una decisión de gran relevancia para el país: si certifica o no su desempeño en la lucha contra las drogas a lo largo del último año fiscal. En este caso, el que va entre agosto del 2022 y agosto de 2023, y que corresponde con el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro.



De acuerdo con diversas fuentes consultadas por este diario, la balanza, como en estas últimas dos décadas, será nuevamente favorable. El anuncio está previsto para la semana entrante y le corresponde como siempre al presidente turno. En este caso, el demócrata Joe Biden.

En el 2003, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley (la 107-228) que obliga al presidente a sacar una lista en la que nombra a los principales países productores de droga y los países que sirven de tránsito. Asimismo, la ley le pide determinar qué países "fallaron de manera demostrable" con sus compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas.



Esos, los "descertificados", son objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Aunque Colombia siempre ha sido señalado como un país productor, nunca, hasta la fecha, ha sido incluido en esta lista de sancionados, que el año pasado incluyó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela.

Joe Biden. Foto: EFE

El único momento cuando se estuvo cerca de la descertificación fue en el año 2017, cuando el expresidente Donald Trump certificó al país, pero dijo que estuvo a punto de incluirlo en la 'lista negra' dado el incremento de los cultivos ilícitos. Críticas que también repitió en su decisión del 2018, aunque sin una mención expresa a la posibilidad de ser descertificado, pero sí exigiendo mejores resultados.



En esta ocasión, hay cierta ansiedad al interior del gobierno colombiano a medida que se acerca la fecha. Eso, dada la nueva aproximación hacia la lucha contra las drogas que viene implementado el presidente Gustavo Petro y su decisión de suspender la erradicación de cultivos ilícitos en el caso de los pequeños cultivadores, lo cual se habría traducido en un incremento en las hectáreas cultivadas, uno de los criterios que toma en cuenta Estados Unidos a la hora de tomar su determinación anual.



Según Petro, la erradicación solo castiga al eslabón más débil de la cadena y ha fracasado como estrategia, pues los cultivos nunca han desaparecido a pesar de los esfuerzos de ambos países en estas dos décadas.



En su lugar, el presidente colombiano favorece la interdicción de las drogas y programas que ofrecen alternativas a los campesinos para que puedan abandonar los cultivos de coca.

Operaciones de interdicción en Colombia. Foto: Armada Nacional

Pero esa posición le ha valido muchas críticas, especialmente entre los republicanos. La administración Biden ha insistido en repetidas ocasiones en que es necesario un componente de erradicación, pero de momento estaría dando un compás de espera al plan de Petro para ver si arroja resultados. Esa, entre otras razones estratégicas y de seguridad, sería la razón para no descertificar al país.



Asimismo, se entiende que el mandatario colombiano heredó un país con un número ya récord de cultivos de coca y no se quiere castigar a un gobierno que apenas lleva un año en el poder y es uno de los principales aliados en toda otra serie de temas, como el migratorio y cambio climático.



Este año, además, existe otro componente que ha enrarecido el ambiente. Hace dos meses, este diario reveló que Estados Unidos había decidido suspender el programa de monitoreo satelital de los cultivos ilícitos por primera vez en más de 25 años. En otras palabras, no cuenta, como en años anteriores, con una radiografía sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.

Congreso de Estados Unidos. Foto: EFE

En audiencias ante el Congreso y comentarios públicos, funcionarios de la administración han defendido la decisión alegando que Estados Unidos ya cuenta el sistema de monitoreo que utiliza la ONU para pedir la extensión de los cultivos, y que si bien el programa fue interrumpido, tienen en sus planes reactivarlo en el futuro cercano, pero con mejoras que darán una película más clara de la situación en el país.



Los republicanos en el Congreso han cuestionado las explicaciones alegando que no confían en las mediciones de la ONU y que la suspensión parece más un favor a Petro que le conviene a la administración, pues no tiene que considerar la expansión de los cultivos a la hora de emitir la certificación.



Y si bien todo el mundo coincide en que los datos de la ONU demostrarán el gran incremento que se ha presentado, las cifras de Naciones Unidas aún no están disponibles y serán hechas públicas luego de que Biden tome su decisión, posiblemente la semana entrante.



Aun así, habrá que ver el lenguaje que usa el presidente estadounidense para describir la situación en Colombia cuando emite la determinación. Por lo general, su decisión sobre descertificados y países productores y de tránsito va acompañada por una breve sinopsis sobre el estado de la lucha contra las drogas en los países más relevantes.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68