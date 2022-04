El departamento de Estado de Estados Unidos certificó este martes el desempeño de Colombia antinarcóticos durante el año 2021, un requisito necesario para el desembolso del 20 por ciento de los recursos que anualmente aprueba EE. UU. para el país.



"Certifico que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia nacional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 por ciento para el año 2023 y que tal estrategia no viola los acuerdos de paz que firmaron que se firmaron en el 2016 entre el gobierno y las Farc", dice en una carta enviada el Congreso Wendy Sherman, subsecretaria de Estado Wendy Sherman.

La certificación requerida emana de la ley que aprueba el legislativo anualmente y donde se incluyen algunas condiciones que el país debe cumplir para el desembolso de los recursos.



En este caso estaba pendiente la entrega de US $38 millones de dólares correspondientes al año fiscal 2021.



En el memorando de justificación que se envió al Congreso, el departamento de Estado afirma que el presidente Iván Duque, con el apoyo de EE. UU. "continuó ejecutando una agresiva campaña a todos los niveles del gobierno que fue consistente con los cinco pilares que se establecieron en la estrategia antinarcóticos del año 2018 y que incluye el desmantelamiento de organizaciones criminales, la reducción de la demanda de drogas, combate al lavado de activos e incrementando la presencia del estado en zonas rurales donde impera el narcotráfico".



El departamento de Estado sostiene, a su vez, que la estrategia no viola los acuerdos del 2016 según el análisis también realizado por el Instituto Kroc para la Paz Internacional, que se entregó en diciembre del año pasado.



Según ese documento, el gobierno Duque ha continuado implementando las provisiones sobre drogas ilícitas pactadas en el acuerdo de paz.



Por su parte, la cancillería estadounidense la administración del presidente colombiano alcanzó resultados récord en 2020 y 2021 pese a los retos que planteó la pandemia del covid-19.



Así mismo el memorando afirma que el gobierno se comprometió en octubre del año pasado a enfocarse en un plan integral conjunto que da prioridad a la reducción de la oferta, desarrollo y seguridad rural y protección del medio ambiente.



En el 2018, cuando se adquirió el compromiso de eliminar el 50 por ciento de los cultivos en 5 años, las hectáreas sembradas en Colombia alcanzaban las 208.000, de acuerdo con las estadísticas de EE. UU.



Eso quiere decir que para finales del 2023 deberían bajar a unas 104.000 hectáreas.



Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el área cultivada ha seguido creciendo: 212.000 en 2019 y 245.000 en 2020.



Aún se desconocen las cifras correspondientes al 2021, que EE. UU. suele publicar a mitad de año.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68