La destrucción que dejaron a su paso los más de 30 tornados que este fin de semana sacudieron a seis estados de Estados Unidos es inmensa. Pueblos enteros fueron arrasados, van por lo menos 74 muertos y muchas personas aún están desaparecidas.



En paralelo, sin embargo, se ha desatado un intenso debate nacional sobre el rol que estaría jugando el cambio climático en estos devastadores fenómenos de la naturaleza.



Si bien esta zona del país es propensa a este tipo de eventos -de hecho la llaman el corredor de los tornados- lo que tiene a muchos bajo alarma es que se hayan presentado en diciembre, un mes cuando se supone que ya ha entrado el invierno y el clima es menos propenso para que se desarrollen.



Y si bien hay reportes anteriores de tornados en esta época del año, nunca con el nivel de intensidad como los que se acaban de registrar.



De acuerdo con los expertos, el evento probablemente pasará a la historia como el más fuerte desde marzo de 1925 – hace casi 100 años- cuando 12 tornados impactaron esta misma zona y le cobraron la vida a 747 individuos.



El presidente Joe Biden -que anunció que viajará a Kentucky mañana para recorrer el lugar de la tragedia y reunirse con familiares de las víctimas- pidió a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA, por su sigla en inglés) que investigue el rol que estaría jugando el calentamiento de la tierra y este tipo de incidentes.



"No puedo hablar en este momento, sobre el caso específico de estos tornados. Pero el hecho es que ya sabemos que todo es más intenso cuando el clima se calienta, todo", dijo Biden al dar la orden.



Pero este domingo, Deanne Criswell, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema), advirtió que probablemente sí hay relación y hace parte un patrón que será recurrente a futuro.



"Esto va ser nuestro nuevo normal y los efectos que ya estamos viendo por el cambio climático son la crisis de nuestra generación. Si hemos registrado tornados en diciembre, esa parte no es inusual, pero nunca uno de esta magnitud en esta época del año. La severidad y el tiempo que estuvo en tierra este tornado, o estos tornados, no tiene precedente", dijo Criswell.

Ciudadanos se reúnen en medio de los escombros que dejó el tornado en Kentucky. Foto: EFE/EPA/TANNEN MAURY

Los meteorólogos del Servicio Nacional para el Clima están investigando, de hecho, si gran parte del daño lo ocasionó un solo tornado que estuvo en tierra de manera ininterrumpida por más de 400 kilómetros. Si se confirma, sería el tornado más largo de toda la historia y el único en atravesar cuatro estados en el mismo período.



Entre la comunidad de científicos -la mayoría al menos- existe consenso en que fenómenos como las intensas sequías, largas temporadas de lluvias y la violencia de los huracanes, están asociados al cambio climático que viene experimentando el planeta.



Pero el veredicto no es tan claro para el caso de los tornados pues en su formación contribuyen muchas variables y son más difíciles de estudiar dada su aparición y desaparición repentina.



En términos generales las tormentas, que son la materia prima para los tornados, se forman una masa de aire seco y frío se posa sobre aire más caliente y húmedo en la superficie.



En el caso de las tormentas de este fin de semana, lo que ya se sabe es que la zona donde se formaron presentó un inusual calentamiento para esta época del año que incluso batió marcas de más de un siglo. Eso, sumado al aire más frío que se mueve en la atmósfera en esta época del año, fue el catalizador.



"Es difícil precisar si existe una relación directa. Pero lo que sí es justo decir es que en un mundo que se está calentando, el ambiente atmosférico parece contribuir a que se desarrollen más tornados en la temporada de invierno", sostiene Víctor Gensini, que es profesor de meteorología de la Universidad de Illinois.



Algo parecido opina Harold Brooks, del Laboratorio Nacional para las Tormentas Severas. Según Brooks, los estudios sugieren que la frecuencia e intensidad de las tormentas, y por ende de los tornados, podría crecer en la medida que cambie el clima. Especialmente en el centro oeste del país, que es la zona más vulnerable.



"Es evidente que el clima está cambiando y cuando se toma el agregado de todas esas variables pues la probabilidad de que estos evento sucedan con más frecuencia crece", afirma Brooks.

Un barco fue arrastrado de un concesionario marino en Mayfield, Kentucky. Foto: John Amis. AFP

Es por eso, dice el director de Fema, que EE. UU. debe asumir esa realidad y comenzar a prepararse adecuadamente para responder a estas emergencias. Algo que también tienen que tener en cuenta los constructores cuando hagan casas y otras estructuras y los planificadores urbanos a la hora de diseñar ciudades y centros urbanos.



"La mejor manera de evitar un tornado es no vivir donde suelen formarse. Y si a eso se suma que serán más frecuentes por el cambio climático, con mayor razón. Desafortunadamente el crecimiento demográfico ha empujado la urbanización en estas zonas y ahora hay más gente expuesta", añade Gensini.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter: @sergom68

