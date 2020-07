EE. UU. bloquea entrada de estudiantes extranjeros con cursos en línea

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) de Estados Unidos indicó este viernes en una guía que los nuevos estudiantes extranjeros cuyas clases sean exclusivamente online no pueden entrar al país, después de que el gobierno renunció a imponer una nueva regla tras una ola de indignación.

"Los estudiantes con una matrícula nueva o con un estatuto posterior al 9 de marzo no van a poder entrar en Estados Unidos para seguir un curso en una escuela estadounidense como estudiante no inmigrante en el curso de otoño si siguen un programa que sea 100 % online", indicó la directiva del ICE.



(Le puede interesar: Cierran consulado en Chengdu y escala guerra diplomática EE. UU.-China)



El gobierno de Donald Trump, que mantiene una línea dura contra la inmigración irregular y que en el marco de la pandemia ha suspendido la entrega de varias visas, anunció a principios de julio que no iba a recibir ni permitir que permanecieran en el país estudiantes cuyos programas fueran exclusivamente virtuales debido a la pandemia del coronavirus.



Después de que prestigiosas universidades como Harvard y el MIT protestaran contra la decisión e iniciaran una demanda, el 14 de julio el gobierno dio marcha atrás.



(Además: ¿Por qué EE. UU. cierra el consulado chino en Houston?)



Estados Unidos tiene cerca de un millón de estudiantes extranjeros (5,5 % del total), y muchas instituciones dependen en gran medida de sus exorbitantes pagos de matrícula.

También le puede interesar

- FBI busca a científica china escondida en consulado de San Francisco



- Mujer y su hijo entran a estanque de caimanes por una billetera



AFP