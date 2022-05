El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que se reunirá con miembros del Congreso para tratar la cuestión del control de armas, después del tiroteo en una escuela de Uvalde (Texas) que dejó 19 niños y dos profesoras muertas, además del atacante.



"Me reuniré con el Congreso por el tema de las armas, lo prometo", dijo Biden al comienzo de su reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que se encuentra de visita en Washington.



Biden respondía así a preguntas de los periodistas sobre si tiene pensado reunirse con

el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, para tratar la cuestión del

control de armas en el país.



No obstante, el mandatario no desveló cuándo tiene previsto reunirse con los

legisladores.



El debate sobre el control de armas de fuego se reactivó la pasada semana a raíz del tiroteo de Uvalde, en el que un joven de 18 años, identificado como Salvador Ramos, entró en una escuela primaria armado con un fusil automático que había comprado legalmente y disparó indiscriminadamente contra los estudiantes.

Rifle AR-15 presentado durante un encuentro de la Asociación Nacional del Rifle (Imagen de referencia). Foto: AFP

Varios políticos del Partido Demócrata y activistas de la sociedad civil han tratado de abogar por el control de armas para evitar más tiroteos en escuelas del país, mientras

que los republicanos, históricamente opuestos a medidas que limiten la compra de

armas de fuego, han preferido centrar el debate en los problemas de salud mental del atacante.



Ramos no tenía ningún historial de problemas de salud mental previo al tiroteo, según las autoridades.



El de Uvalde es el tiroteo escolar más mortífero sucedido en Estados Unidos desde el

de Sandy Hook, en el que murieron 27 personas, incluido el atacante, en diciembre

de 2012.

Biden pide consejo a Nueva Zelanda sobre violencia

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern (foto archivo). Foto: Marty Melville. AFP

Además, el presidente Biden pidió consejos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, sobre cómo abordar la violencia y el extremismo, tras el reciente tiroteo por motivos raciales en un supermercado del estado de Nueva York y la masacre en un colegio de Texas.



"Necesitamos su consejo" en asuntos como la violencia, el extremismo en internet y la crisis climática, expresó Biden en el comienzo de una reunión con la primera ministra neozelandesa en el Despacho Oval.



El presidente hizo referencia al ataque supremacista blanco de marzo de 2019 contra dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), donde Brenton Harrison Tarrant, de origen australiano, mató a disparos a 51 musulmanes.



Tras las masacre, Ardern emprendió una cruzada internacional contra los mensajes de odio y una reforma para prohibir los fusiles de asalto y armas semiautomáticas de estilo militar.



En el encuentro en la Casa Blanca, Biden dijo que "hay mucho sufrimiento" en Estados Unidos tras las masacres en Nueva York y Texas, mientras que la primera ministra neozelandesa expresó sus "más sinceras condolencias" y ofreció su apoyo en "cualquier cosa que pueda ser de valor".



El presidente estadounidense y la primera ministra neozelandesa también trataron retos como la crisis climática, las relaciones comerciales en el Pacífico y la guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania.



"La conversación fue muy cálida y hubo un gran entendimiento. Hablaron sobre la visión compartida para el Indo-Pacífico y sobre todo la importancia de intensificar la relación con las naciones insulares del Pacífico", dijo un alto cargo de la Administración en una llamada con periodistas.



La relación con la islas del Pacífico es una de las grandes prioridades de política exterior para la Administración de Biden a fin de contrarrestar el auge de China en la región.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

