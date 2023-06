Las relaciones entre Estados Unidos y China están "en el buen camino", dijo el presidente Joe Biden luego de la visita a Pekín por parte del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.



(Puede leer: Blinken baja la tensión entre EE. UU. y China en un viaje por el que pocos apostaban)



Luego de un evento en California sobre el clima, Biden dijo a la prensa que "Blinken hizo un excelente trabajo". Esta es la primera visita de un jefe de la diplomacia estadounidense a ese país desde 2018. "Estamos en el buen camino", agregó el presidente.



(Le recomendamos: ‘TikTok está sujeta a un grado incómodo de control por parte del gobierno chino’: Fick)

El presidente chino, Xi Jinping, también aplaudió este lunes por los "avances" entre Pekín y Washington durante un encuentro con el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que visitó a la potencia asiática para tratar de limar tensiones.



En un gesto simbólico, el jefe de Estado chino recibió a Blinken en el Gran Salón del Pueblo, el monumental edificio que sirve para acoger a los dignatarios extranjeros en la plaza de Tiananmen.



(Siga leyendo: Canciller chino visitará EE. UU. tras conversaciones 'constructivas' con Antony Blinken)

Facebook Twitter Linkedin

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y Qin Gang, ministro de Exteriores de China. Foto: AFP

"Espero que el secretario Blinken, a través de esta visita, aporte un resultado positivo a la estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos", declaró Xi a su interlocutor.



"Las dos partes lograron avances y encontraron terrenos de entendimiento en varios puntos específicos", que no se precisaron, destacó Xi, quien calificó dichos avances de "muy buena cosa", según un video difundido por la televisión pública CCTV.



La entrevista se produjo en el segundo y último día de la visita de Blinken a China, la primera en casi cinco años de un secretario de Estado. Ambas partes redujeron, no obstante, las perspectivas sobre una posible gran reconciliación.



Blinken afirmó que Estados Unidos y China quieren "estabilizar" sus relaciones, aunque sigue siendo "lúcido" sobre los desacuerdos bilaterales de fondo.



(Lea también: ¿De qué hablaron Xi Jinping y Bill Gates durante su encuentro en Pekín?)



"No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de gestionar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo", dijo. "Hemos hecho avances y vamos hacia delante", abundó el responsable ante la prensa. Pero "ninguna de estas cuestiones se resolverá en una sola visita", matizó.



Otra señal positiva: el ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, aceptó una invitación de viajar a Estados Unidos, en una fecha todavía por determinar.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de AFP