Indignante: azafata es golpeada por una pasajera en pleno vuelo

Hace pocos días se registró un aberrante caso de agresión en contra de una azafata de la aerolínea estadounidense Southwest.



De acuerdo con el medio estadounidense ‘New York Post’, el incidente se produjo poco después del aterrizaje de en un vuelo que cubría la ruta desde la ciudad de Sacramento hasta San Diego, en Estados Unidos.



Chris Mainz, vocero de la aerolínea, presentó un comunicado en el que dio más detalles sobre lo sucedido:



“Una pasajera, identificada con el nombre de Vyvianna Quinonez, ignoró la instrucción de la azafata para que no se quitara el cinturón de seguridad mientras el avión seguía carreteando en la pista y luego la agredió verbal y físicamente”.

El hecho, que le dejó algunas heridas en el rostro a la azafata y la pérdida de dos dientes, quedó registrado en video.

Southwest Airlines flight attendant injured after being assaulted by passenger at San Diego Airport. https://t.co/vG8AHDGkGL pic.twitter.com/UxT3kl3BUt — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) May 27, 2021

Tras el aterrizaje, la Policía de San Diego ingresó a la aeronave para detener a la agresora, quien tendrá que responder ante la justicia por el delito de agresión física.



Susan Marie Stidham, pasajera de este vuelo, publicó un clip en su cuenta de Facebook en el cual se muestra a Quinonez saliendo en compañía de los uniformados.



“La azafata le dijo que no se quitara el cinturón de seguridad mientras el avión seguía en movimiento. De repente escuché decir a la azafata ‘no, no , no, para’. Al principio pensé que era alguien tratando de abrir la puerta de atrás del avión, pero luego me di cuenta que la pasajera le estaba pegando en la cabeza a la azafata. Finalmente, nos dijeron que nos quedaramos sentados mientras la policía ingresaba al avión”, comentó Stidham.

La azafata agredida, de quien no se reveló su identidad, fue atendida en un centro médico de San Diego y luego fue dada de alta, de acuerdo con el medio citado.



Lyn Montgomery, presidente del sindicato de azafatas de Southwest, se pronunció sobre lo ocurrido por medio de un comunicado en el cual rechazó la agresión y denunció que esta no es la primera vez que pasa un caso de este tipo.



“Desde el pasado 8 de abril hasta el 15 de mayo de este año se han presentado 447 malas conductas por parte de nuestro pasajeros (...) Las azafatas de nuestra aerolínea están haciendo todo lo posible para garantizar una experiencia de vuelo segura, pero a veces el compartimiento de algunos pasajeros no es el más correcto”, concluyó Montgomery.



Por el momento, las autoridades locales continúan con la recolección de pruebas contra la agresora.

