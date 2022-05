Estados Unidos negó el jueves haber entregado a las fuerzas ucranianas información para matar a generales rusos cerca de las líneas del frente, como informó el diario The New York Times.



Es exacto que Estados Unidos provee a Kiev elementos de inteligencia "para ayudar a los ucranianos a defender su país", declaró John Kirby, vocero del departamento de Defensa.

Pero "no entregamos información sobre la localización de altos mandos militares en el campo de batalla, ni participamos en decisiones sobre objetivos que toman los militares ucranianos", agregó.



Por su parte, la cadena estadounidense NBC indicó el jueves que información entregada por Estados Unidos también ayudó a Ucrania a hundir el navío de guerra Moskva.



Según funcionarios anónimos citados por la cadena, las fuerzas ucranianas pidieron a los estadounidenses información sobre la localización del barco en el mar Negro. Los estadounidenses habrían identificado al Moskva y precisado su posición.



El Moskva, navío almirante de la flota rusa en el mar Negro, podía cargar hasta 680 tripulantes y se hundió el 14 de abril. Un alto funcionario estadounidense, bajo anonimato, desmintió a la AFP que Estados Unidos ofreciera información que permitiera identificar al buque.



"No proporcionamos información específica para identificar a navíos. Proporcionamos una serie de informes para ayudar a los ucranianos a entender mejor las amenazas impuestas por los navíos rusos en el mar Negro y ayudarlos a preparar su defensa contra potenciales ataques venidos del mar", declaró el alto responsable.

Refugiados rescatados de Mariúpol en su llegada a Zaporiyia, Ucrania. Foto: EFE/ MIGUEL GUTIÈRREZ

Afirmación irresponsable

El periódico The New York Times había afirmado el miércoles que la información entregada por Estados Unidos al ejército ucraniano permitió ubicar a varios

generales rusos en el frente, citando fuentes anónimas de los servicios de inteligencia estadounidense.



El periódico declaró que "muchos" entre la docena de generales rusos abatidos por las fuerzas ucranianas fueron ubicados con la ayuda de la inteligencia estadounidense, citando a varios altos militares.



El Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense (NSC) ya había calificado como "irresponsable" la afirmación de que Estados Unidos ayudaba a Ucrania a matar

generales rusos.



"Estados Unidos provee información sobre el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país", había declarado a la AFP Adrienne Watson, vocera del NSC, en un correo.



"No proveemos inteligencia con intención de asesinar generales rusos", agregó. Los esfuerzos de Washington en materia de inteligencia para ayudar a Ucrania en sus combates se han "concentrado", entre otras cosas, "en determinar la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del ejército ruso, que se desplazan regularmente", escribió The New York Times.



El lunes, el Pentágono dijo oficialmente que el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, visitó la línea del frente en la región de Donbás, en el este de Ucrania, durante "varios días" la semana pasada, lo que sugiere que los altos mandos militares rusos se están acercando a los combates. Pero el Pentágono no confirmó rumores de que Guerasimov esté herido.



