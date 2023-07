Estados Unidos autorizó este jueves la venta sin receta de una píldora anticonceptiva, algo inédito en el país. Opill estará disponible en farmacias, comercios y supermercados, así como en línea, anunció la Administración estadounidense de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA).

Esta decisión debería "reducir las barreras de acceso" a este método anticonceptivo, estima la FDA en un comunicado.



"Cuando se utilizan según las indicaciones, los anticonceptivos orales diarios son seguros y se espera que sean más eficaces que los métodos anticonceptivos sin receta disponibles en la actualidad para prevenir embarazos no deseados", declaró Patrizia Cavazzoni, directiva de la FDA.



La agencia estadounidense advierte que las mujeres que hayan padecido cáncer de mama no deben tomar esta píldora, que solo contiene progesterona.



(Lea también: Niña de 6 años murió tras ser aplastada por ascensor en un hospital; iba en una camilla)

Facebook Twitter Linkedin

Anticonceptivos en Estados Unidos. Foto: Istock

Más de un centenar de países ya permiten la venta libre de píldoras anticonceptivas, según la coalición de organizaciones Free the Pill (Liberen la píldora).

Pero en Estados Unidos el anuncio llega en un momento en que el ala dura de los conservadores se opone al derecho al aborto, que está prohibido en varios estados.



La píldora, fabricada por la compañía farmacéutica HRA Pharma, recientemente adquirida por Perrigo, está autorizada desde hace años en el país, pero con receta.



La farmacéutica HRA Pharma solicitó la aprobación de su uso sin receta, y para ser aprobado tuvo que demostrar que el producto se puede utilizar de forma segura y efectiva sin necesidad de asistencia del personal sanitario.



Los estudios han demostrado que la información que facilitaba este medicamento era alta y suficiente para el consumidor.



(Puede leer: Reunificación familiar en Estados Unidos: el paso a paso para aplicar al programa)

¿Qué impacto tiene la decisión?

Estará disponible "a partir del primer trimestre de 2024", informó Perrigo en un comunicado.



Se desconoce su precio pero tendrá que ser "asequible y estar cubierto por el seguro médico", señaló Free the Pill en un comunicado, en el que califica de "histórica" la decisión de la FDA conseguida tras dos décadas de presión.



Podría "transformar el acceso a la contracepción", subrayó esta coalición de expertos.



En Estados Unidos casi la mitad de los 6,1 millones de embarazos anuales son no deseados, afirma la FDA, que añade que se asocian a más "resultados negativos", como por ejemplo un mayor riesgo de no recibir atención prenatal, partos prematuros y complicaciones de salud para el bebé una vez nacido.



(Además: ¿Puedo solicitar dos tipos de visa diferentes a Estados Unidos al mismo tiempo?)

Facebook Twitter Linkedin

En Estados Unidos el anuncio llega en un momento en que el ala dura de los conservadores se opone al derecho al aborto. Foto: EE

Según los expertos, la decisión de la FDA podría tener un gran impacto en las adolescentes, a las que les puede resultar más difícil ir al médico.



Esta medida también podría facilitar el acceso "a quienes se enfrentan a más barreras en nuestro sistema sanitario, como las personas LGBTQIA+, las personas de color y quienes tienen que trabajar para llegar a fin de mes", afirmó la médica Lin-Fan Wang, citada en el comunicado de Free the Pill.



En mayo, un comité consultivo de expertos convocado por la FDA votó unánimemente a favor de autorizar la venta libre de esta píldora, alegando que los beneficios superaban los riesgos.



La pastilla anticonceptiva, que debe tomarse todos los días a la misma hora, impide que la mujer quede embarazada. Se diferencia de la píldora abortiva, que se toma una vez confirmado el embarazo para interrumpirlo.

AFP