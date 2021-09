‘Apocalipsis en Estados Unidos’: así registró EL TIEMPO el 11S

Naciones Unidas, donde comenzó el lunes la Asamblea General anual que reúne a todos los presidentes del mundo, también canceló actividades. El país entero, en general, entró en alerta máxima. Todos los aeropuertos del país dejaron de operar, los vuelos internacionales fueron desviados a Canadá y se dio la orden de disparar contra cualquier artefacto que ingresará al espacio aéreo de EE. UU.



A las costas este y oeste del país fueron enviados barcos destructores y portaaviones y todas las tropas alrededor del mundo fueron puestas bajo “código rojo''. Hasta Disneylandia cerró sus parques.



La magnitud de la tragedia de ayer está apenas en sus albores. Siete horas después del primer ataque, un edificio aledaño a las Torres Gemelas conocido como Seven, de 47 pisos, se desplomó como consecuencia de la destrucción de sus vecinas. Las autoridades todavía no se aventuran a dar una cifra de las víctimas, pero se hablan de 10.000. Tampoco se atreven a decir quiénes fueron sus autores pero se sospecha de los terroristas islámicos, especialmente del saudí Ossama Ben Laden, responsable de un ataque anterior a las Torres Gemelas, en 1993.



En la noche una serie de explosiones con cohetes estremecieron las cercanías del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, país que protege a Ben Laden. Y aunque Washington desmintió inmediatamente toda participación en el acto, no se descarta una posible retaliación.



La reconstrucción del centro de Manhattan tomará años y todavía está por verse de qué tipo y nivel se dará será la retaliación que E.U con seguridad dirigirá contra los responsables. Pero lo peor, quizás, es el efecto que este mortal atentado tendrá en la psiquis de los estadounidenses. Efecto consignado en esta carta que escribió a sus amigos Dana Isaacson, investigador del centro para la Política Internacional: “Desde mi apartamento, donde sigo viendo la gran nube de humo en la dirección del Pentágono, no sé qué decir. Es posible que el número de personas que perecieron hoy sea mayor que todos los que han muerto por la violencia política en Colombia en los últimos diez años. Desde hoy, nuestro país cambiará radicalmente”.