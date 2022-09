El embajador de EE. UU. en Colombia, Francisco Palmieri, estuvo visitando Buenaventura y habló de los proyectos que vienen adelantando con el gobierno de Gustavo Petro para la región y el país. De hecho, aseguró que desde la toma de posesión del nuevo presidente, la embajada ha estado en constante contacto con el mandatario y su equipo.



"Vengo aquí porque durante el empalme, y desde la toma de posesión, hemos tenido mucho contacto con el nuevo gobierno, con el presidente Petro y con la visepresidenta Márquez", explicó Palmieri.



El embajador dijo que en sus conversaciones con el mandatario y Francia Márquez, los políticos le han dejado en claro que los programas de EE. UU. frente al problema del narcotráfico se deben enfocar en la región Pacífica.



"Por eso estamos aquí, entendiendo la realidad de Buenaventura..., una ciudad que necesita más atención y para aprender eso, visitamos al alcalde, hablamos con jóvenes y activistas de la sociedad civil, para llegar a un entendimiento de una zona que, definitivamente, necesita más atención y más inversión", mencionó Palmieri.



Además, el funcionario del gobierno de Joe Biden añadió que están alineando todos su esfuerzos con las prioridades del nuevo mandatario colombiano. En ese sentido, dio un parte positivo frente a los primeros días de Gustavo Petro en la presidencia y destacó que EE. UU. está interesado en seguir siendo un aliado del país.



"Se mantiene la confianza de los inversionistas de los EE. UU. en esta economía y, durante sus 45 días de gobierno, el presidente está construyendo un gobierno, está ejecutando sus proyectos de reformas y va definiendo cómo va a cumplir con su programa de gobierno y por eso queremos ser el socio que los Estados Unidos ha sido durante 200 años y para los próximos 200 años. Estamos aquí viendo cómo podeos ayudar al gobiernio a realizar sus objetivos en Buenaventura y el Pacífico", dijo el embajador en una rueda de prensa.

¿Qué piensa EE. UU. de la paz total?

En cuanto a la posición que tiene su país frente a la paz total que busca el gobierno Petro, Palmieri señaló que es una iniciativa que beneficia no solo a Colombia, sino al mundo entero, por lo que EE. UU. quiere ayudar.



"El acuerdo de paz original de 2016 fue uno de los logros más importantes en ese nuevo milenio, la posibilidad de que podemos realizar la paz total en Colombia es en beneficio de todo el mundo, no solamente los colombianos. Y los Estados Unidos vamos a ver la manera en cómo podemos ayudar en el proceso de negociar, pero al mismo tiempo, es bien complejo y entendemos eso. Duró más de cuatro años lograr el primer acuerdo y vamos a estar aquí escuchando y apoyando el concepto".



Por otro lado, en cuanto al reestablecimiento de las relaciones con Venezuela, el embajador de EE. UU. en Colombia destacó que respetan la decisión, pero que esperan que Colombia no olvide que en el país vecino hay un problema de democracia y se deben buscar soluciones.



"La decisión soberana del gobierno del presidente Petro de reabrir relaciones con Venezuela es algo que cualquier país pude tomar dirigiendo su propia política exterior, lo que queremos es que a través de esa apertura el gobierno tenga en cuenta que hay problemas en Venezuela y que hay que promover una solución, para nosotros una solución democrática es la mejor manera de que los venezolanos mismos puedan tratar su situación y esperamos poder contar con Colombia en ese esfuerzo de ayudar a los venezolanos".



¿Había una reunión entre Joe Biden y Gustavo Petro?

Frente a la cena con Joe Biden a la que Gustavo Petro llegó tarde, Francisco Palmieri aclaró que no había una cita agendada y que todo se trató de un mal entendido: "Al respecto de una reunión en Nueva York, yo creo que hay una equivocación. Nunca había planeado una reunión entre los dos líderes".



Finalmente, Palmieri se refirió sobre el TLC, que cumple 10 años de implementación. Dijo que, desde su punto de vista, puede mejorarse, teniendo en cuenta que las economías han cambiado y en pro del medioambiente y las comunidades.



"Un tratado de 10 años hay que adaptarlo porque después de 10 años hay muchos cambios en ambas aconomías, entonces, tal vez van a organizar una visita aquí. Bajo el tratado hay una comisión anualmente que se reúne para discutir temas de cómo está operando el tratado y yo creo que hay cosas en el tratado como fortalecer los derechos laborales, como podemos ayudar en avanzar la protección medioambiental. Entonces el tratado tiene muchos aspectos y yo creo que no vale renegociar, vale mejorar y creo que eso es lo que estamos intentando proponer".

