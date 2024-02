Estados Unidos analiza nuevas medidas para controlar a los migrantes en la frontera

Luego del fracaso del proyecto de ley que buscaba prohibir el pedido de asilo en Estados Unidos durante ciertos períodos y endurecer las condiciones en general de la herramienta, la administración federal de Joe Biden dejó ver que tomará medidas en el corto plazo para controlar la problemática de la frontera. En medio de una crisis migratoria que azota al país norteamericano desde hace tiempo, la entrada de migrantes ilegales es una de las preocupaciones centrales,

Hace solo algunos días, se dio a conocer el texto del proyecto de ley que buscaba atacar la problemática de la frontera. En lo que se presentó como un acuerdo bipartidista que contaba con la aprobación del gobierno federal, se buscaba darle al Ejecutivo una herramienta para cerrar la frontera con México y prohibir la solicitud de asilo cuando se superara cierto promedio de entradas ilegales. Además, también se cambiaban las condiciones para pedir este recurso y se quitaba la posibilidad de que los solicitantes aguarden completamente en libertad mientras se tramitaba ese proceso.

Sin embargo, en medio del marco de elecciones y ante la presión de Donald Trump, legisladores republicanos no dieron su apoyo al proyecto. En ese contexto, la propuesta no logró avanzar y, tras el largo tiempo de negociaciones, no hay ningún cambio legislativo a la vista para enfrentar esta problemática.

Estados Unidos dice que tomará medidas para controlar la frontera

Ante el fracaso legislativo y la urgencia que trae el escenario actual, la administración de Biden aseguró que tomará medidas e impulsará cambios en la frontera con México, según reveló NBC News. A pesar de que se definieron estas alternativas como un "plan B" ante la imposibilidad de aprobar el proyecto de ley enviado, las autoridades afirmaron que estas fueron meditadas durante meses y que son necesarias en el contexto actual.

La administración de Joe Biden adelantó que tomará medidas para controlar la frontera. Foto: AFP

Hasta el momento, no se filtraron específicamente cuáles serían los pasos a seguir en el corto plazo. Sin embargo, la intención sería que se apliquen rápidamente, antes de que las cifras de cruces ilegales vuelvan a subir y generen más apuro por hallar una solución.