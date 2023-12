Estados Unidos analiza limitar el asilo y parole humanitario: qué hay que saber

Como respuesta a la crisis migratoria que enfrentan muchas ciudades y a la gran cantidad de indocumentados que cruzan por la frontera, Estados Unidos analiza limitar la emisión de documentos de asilo y permisos humanitarios, también conocido como parole humanitario. La propuesta del Partido Republicano avanza en el Congreso y podría ser aceptada por el gobierno federal de Joe Biden, dada la delicada situación que enfrenta el país en este aspecto.

Para muchos migrantes que buscan instalarse y construir una vida en EE. UU., las herramientas de asilo y parole humanitario suelen ser muy útiles. Entregadas a ciudadanos oriundos de ciertos países o que cumplen con determinadas características en particular, estas permiten una estadía temporal en el territorio norteamericano mientras los interesados tramitan su tarjeta de residencia permanente, o green card. Por ese motivo, la novedad sobre la decisión que podría tomar el país es relevante para miles de personas.

Estados Unidos piensa en limitar la emisión del parole humanitario y asilo

Mientras la política migratoria de Estados Unidos continúa bajo la lupa internamente, se propusieron distintas medidas para intentar mejorar los resultados. Una de ellas fue la presentada por el senador republicano por Oklahoma, James Lankford, en octubre, según consignó Telemundo. Su proyecto busca que se limite la entrega de estos estatus a inmigrantes para reducir el flujo de extranjeros que ingresan a EE. UU.

Su idea avanza en el Congreso mientras Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y responsable por la política migratoria nacional, enfrenta muchas críticas. En ese contexto tormentoso y con la necesidad de negociar por los fondos que solicitó para seguridad nacional y la intervención de Estados Unidos en conflictos extranjeros, la administración de Biden analiza la opción de llegar a un acuerdo sobre esta propuesta.

La limitación de la emisión del parole humanitario sería un obstáculo importante para quienes piensan en vivir en EE. UU. Foto: iStock

Todavía no hay nada aprobado y no se conocen en detalle cuáles serían los términos de aplicación, pero afectaría principalmente a los nuevos solicitantes. Por el momento, no hay precisiones sobre lo que ocurrirá, en caso de que el cambio finalmente se concrete, con quienes ya son poseedores de un parole humanitario o asilo.