Estados Unidos: alertan por extraña enfermedad que cada vez es más común en los perros

Recientemente, la preocupación se disparó entre los veterinarios de Estados Unidos tras la expansión de una enfermedad que afecta a los perros. Con consecuencias de salud muy fuertes que en algunos casos incluso derivaron en la muerte, las autoridades llamaron a los dueños a tomar todas las precauciones posibles. Mientras tanto, los expertos continúan con las investigaciones para determinar qué es lo que causa este inconveniente.

A pesar de que se registraron casos en muchas localidades del país estadounidense, los lugares que reportaron mayor presencia de esta enfermedad fueron Oregon, Colorado y Nuevo Hampshire, según consignó WFLA. En caso de contraerla, las mascotas desarrollan problemas respiratorios y el cuadro puede llegar hasta una neumonía que no es tratable con antibióticos.

La misteriosa enfermedad que afecta a los perros en Estados Unidos

Hasta el momento, no hay cifras precisas sobre la cantidad de casos, dado que la enfermedad no está correctamente diferenciada y que no se le puede realizar ninguna prueba a los animales para comprobar que efectivamente esa sea la causa del malestar. Entre los síntomas aparecen tos, estornudos, secreción nasal u ocular y letargo. Además, algunos casos avanzan hasta una neumonía que no responde a los antibióticos y que puede presentarse en el transcurso de veinticuatro horas.

A pesar de que no hay números, el Departamento de Agricultura de Oregon estimó que ya hubo más de 200 casos de la enfermedad desde mediados de agosto en el estado. Actualmente, informaron que trabajan junto a autoridades nacionales para determinar qué virus o bacteria es la que causa la enfermedad y cuál es el tratamiento adecuado para combatirla de la mejor manera.

La enfermedad que se observa en Estados Unidos causa problemas respiratorios a los perros Foto: iStock

Mientras se llevan a cabo estas investigaciones, remarcaron a los dueños de mascotas la importancia de tomar los cuidados básicos. Entre ellos, hicieron énfasis en que los perros estén vacunados de forma completa y tengan una dieta saludable.