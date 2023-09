¡No le crea a los contrabandistas ni a los rumores que esparcen!, es el llamado principal que está haciendo la embajada de los Estados Unidos a las personas que han decidido emprender la travesía hasta la frontera de este país de Norteamérica para ingresar de manera irregular.



“La frontera de Estados Unidos está cerrada a la migración irregular. No arriesgue su vida emprendiendo este peligroso viaje”, es otro de los recordatorios que ha venido haciendo la embajada estadounidense a través de sus redes sociales.



(Puede leer: Panamá intensificará deportación de migrantes que ingresan irregularmente por el Darién).

Recientemente, funcionarios de inteligencia de ese país descubrieron que migrantes viajaban con ayuda de un grupo de contrabandista, presuntamente vinculados con ISIS, según informó CNN.



El mismo medio ha señalado que traficantes de personas han usado plataformas como Facebook o WhatsApp para engañar a migrantes mediante publicaciones falsas que ofrecen servicios y garantías de viajes que resultaban ser desinformación para atraer a los migrantes a EE. UU.

“Las redes criminales buscan aprovecharse de los migrantes; lo hacen con mentiras sobre las leyes migratorias de los EE.UU. y esconden los peligros de migrar ilegalmente para enriquecerse”, indicó la embajada.



Por lo tanto, recomiendan con confiarse de este tipo de anuncios en redes sociales ni en el voz a voz, ya que la información real sobre migración a ese país se encuentra en canales oficiales y medios de comunicación confiables.



(Lea también: 'Emigración masiva va a destruir Nueva York': Polémicas palabras del alcalde Eric Adams).

No hay cambios en las políticas migratorias

En las redes sociales oficiales, la embajada también ha recordado a las personas con interés en migrar que, luego del fin del Título 42, ha vuelto a aplicar el Título 8, que señala las consecuencias por ingresar a los Estados Unidos sin autorización. Por ejemplo, se les puede prohibir la entrada durante cinco años, pueden ser arrestados y deportados.



“La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular, no escuche las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de inmigración de los EE. UU. no han cambiado. Bajo el Título 8, las personas y familias quienes lleguen sin autorización estarán sujetas a una deportación y los no ciudadanos pueden ser devueltos a su país de origen”, señalan en un video.

“Las leyes de asilo no proveen protección basada en violencia general o razones económicas. No ponga en peligro su vida emprendiendo el peligroso viaje a los Estados Unidos”, recalcan.



De igual modo, recuerdan que llegar con niños no significa que la persona o grupo de personas serán admitidos, por lo que es importante que no arriesgue a su familia emprendiendo un viaje peligroso; sino que opte siempre por las vías legales.



Luego de que dejara de aplicar la orden de salud pública, conocida como el Título 42, las autoridades siguen con el Título 8, por lo que están procesando a quienes no tengan una justificación legal para permanecer en Estados Unidos.



“En diferencia al Título 42, el Título 8 impone consecuencias criminales y sobre oportunidades de inmigración en el futuro, incluyendo órdenes de deportación, una prohibición de cinco años a entrar a EE.UU. y encausamiento criminal para quienes intentan entrar al país repetidamente”, dicen las autoridades.

¿Qué pasa si es deportado?

Teniendo en cuenta que, como ya lo han anunciado, los EE. UU. continuarán haciendo cumplir las leyes y protegiendo la frontera, haciendo uso de cámaras, tecnología y vigilancia aérea, las familias e individuos que sean detenidos tratando de cruzar de manera ilegal serán deportados.



“Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos”, agregaron en un clip en el sitio web oficial.



El país registra docenas vuelos de deportaciones cada semana. Para 2022, expulsaron a 1,4 millones de personas, que fue una cifra récord.



También, señalan que la mayoría de las personas que llegan con la intención de migrar ilegalmente no aplican para el asilo. “Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas”, señalan.

Recuerde que las autoridades lo pueden detener mientras es deportado a su país de origen, o a México. Sin embargo, es posible que, tras verificar sus antecedentes criminales, sea dejado en libertad condicional, estando siempre en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y reportando la dirección de su alojamiento.



Cabe resaltar que esto sucederá mientras los trámites de la corte avanzan, le pueden asignar monitores electrónicos a la persona y el gobierno federal no provee asistencia o ayuda financiera.



“Si un no ciudadano recibe una orden de deportación final mediante las cortes de inmigración, será arrestado, encarcelado o deportados de los EE.UU.”, explican. “Estas son nuestras leyes y solo acción del Congreso las puede cambiar”, agregan.

Los peligros a los que se enfrentan los migrantes ilegales

Casi que a diario se conocen noticias, no solo sobre la cantidad de migrantes irregulares que deciden emprender el viaje desde Suramérica hasta la frontera de México con Estados Unidos, sino de los peligros a los que se enfrentan las personas, teniendo que atravesar sitios peligrosos como la selva del Darién y pudiendo toparse con grupos ilegales.



Por lo tanto, emprender la travesía también significa poner el peligro su vida y la de las personas con quien esté, según lo explicado por el Departamento de Seguridad Nacional.



“Muchos migrantes no saben esto y se creen las mentiras que aparecen en las redes sociales. Los contrabandistas apuestan por ello. Los criminales no explican los peligros, que los migrantes pueden ser abusados, agredidos, extorsionados o raptados por los carteles”, señalan desde dicha entidad.

Los migrantes también se pueden enfrentar a morir por deshidratación, debido a las olas de calor, se pueden ahogar cruzando uno río o terminar con heridas graves causadas por caídas de las barreras en la frontera.



“Los criminales mienten sobre los hechos: quienes llegan sin autorización pueden ser deportados de los EE.UU. Los migrantes que llegan de manera ilegal serán arrestados y procesados, lo que significa que serán evaluados contra bases de datos sobre antecedentes criminales”, concluyen.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO