EE. UU. actualiza su advertencia sobre viajes a Colombia

Este martes 9 de abril el departamento de Estado hizo una nueva actualización de su Advertencia a los Viajeros de Estados Unidos sobre los riesgos de viajar a Colombia en la que reiteran, como en ocasiones anteriores, que en el país se siguen presentando incidentes de violencia que deben ser tenidos en cuenta antes de programar un viaje.



La "Advertencia al Viajero" sobre Colombia de esta semana es idéntica a la que existía desde el año pasado e incluye los mismos territorios a donde no recomiendan viajar y otros a los que se debe reconsiderar un posible viaje.

La actualización, sin embargo, introdujo un nuevo elemento que generó confusión en algunos medios colombianos.



Desde hace un año, el departamento de Estado viene haciendo cambios al modelo que se usa para hacer las advertencias a los viajeros para todos los países del mundo.



Antes simplemente se hacia una descripción de los problemas del país con referencia a las zonas que no se deben visitar. En el caso de Colombia, se viene haciendo esta advertencia desde hace más de dos décadas con algunas variaciones periódicas dependiendo del contexto de cada año.

Lista en el 2018. Antes simplemente se hacia una descripción de los problemas del país con referencia a las zonas que no se deben visitar. Foto: Captura de pantalla Ahora los países son evaluados con números que identifican el nivel de precaución que se debe tener. Colombia es un número 2, es decir, de alta precaución. Foto: Captura de pantalla

Pero ahora los países son evaluados con números que identifican el nivel de precaución que se debe tener. Colombia es, por ejemplo, un número 2 que significa que se debe "ejercer alta precaución" y que comparte con países como Reino Unido y Francia.



Y es la misma categoría en la que se encuentra desde que se arrancó con este sistema.



Adicionalmente, se incluyen unas letras que identifican los tipos de riesgos. En el caso de Colombia se viene incluyendo la letra C por crimen y la letra T por terrorismo.



Pero en días recientes, el departamento de Estado creo una nueva categoría de "riesgo por secuestro" que ahora identifica con la letra K. Por lo tanto a todos los países donde existe ese riesgo se les adicionó la letra K en el resumen del país.



En el caso de Colombia y de los otros 34 países a los que también les estamparon la nueva letra, ese riesgo ya existía y era mencionado expresamente en el reporte. Solo que ahora se decidió darle más visibilidad al riesgo creando una nueva denominación (la letra k).



En otras palabras, no se ha presentado cambio alguno en la situación de Colombia comparado con advertencias pasadas, solo que ahora un riesgo que ya existía se denomina con una nueva letra.



Loas otros países que EEUU. ahora identifica con la letra K ante el riesgoso de un posible secuestro son: Haití, Irán, Iraq, Kenia, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Federación Rusa, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Ucrania, Yemen, Argelia, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Etiopía.



En su actualización sobre Colombia, el Departamento de Estado vuelve a reiterar que no se debe viajar a Arauca, Cauca (excepto Popayán), Chocó (excepto Nuquí), Nariño y Norte de Santander (excepto Cúcuta).



Y dice que se deben reconsiderar viajes a Antioquia, (excepto Medellín), Casanare, Cesar (excepto Valledupar), Córdoba (excepto Montería), Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca (excepto Cali y Palmira), Vaupés y Vichada.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

- @sergom68