Tres muertos y decenas de heridos al descarrilar un tren en EE. UU.

Al menos tres personas murieron y varias decenas resultaron heridas al descarrilar un tren el sábado en el estado estadounidense de Montana, donde los socorristas trabajaban para evacuar a los que iban a bordo.

Unos 141 pasajeros y 16 miembros de la tripulación viajaban desde Chicago hacia la costa del Pacífico cuando ocho de los 10 vagones se salieron de las vías.



"Nos entristece profundamente la información de que las autoridades locales están confirmando ahora que tres personas perdieron la vida como resultado de este accidente", dijo el operador ferroviario Amtrak, añadiendo que también hubo personas con "lesiones".



Por el momento se desconoce la causa del accidente.



Las imágenes publicadas en redes sociales mostraban a personas junto a las vías, con el equipaje a su lado, y vagones descarrilados, con al menos uno tumbado de lado.



La Junta Nacional de Transporte y Seguridad dijo que iba a poner en marcha un "equipo" para investigar el descarrilamiento.



Amtrak explicó que ha enviado personal de emergencia al lugar para ayudar a las autoridades locales en las tareas de evacuación.



La coordinadora de Servicios de Emergencia y Desastres de Montana, Amanda Frickel, declaró al New York Times que "más de 50 personas habían resultado heridas".



También dijo que había equipos de rescate en el lugar y que varios hospitales, así como helicópteros médicos, estaban listos para prestar ayuda.



"Todos los que están vivos fueron evacuados del accidente", añadió.



El tren "Empire Builder" descarriló en una zona remota cerca de Joplin, Montana, una ciudad de unos 200 habitantes cerca de la frontera con Canadá.



El senador de Montana Jon Tester dijo que estaba siguiendo el descarrilamiento.



"Mis pensamientos están con todos los pasajeros, la tripulación y los primeros socorristas en el lugar", añadió.



Amtrak dijo que iba a cancelar algunos trenes el sábado entre los estados de Dakota del Norte y Montana, y que reducirá dos servicios del tren "Empire Builder" el domingo.



La red ferroviaria de Estados Unidos sufre una falta de financiación crónica y a veces se producen accidentes mortales.



En 2018, dos personas murieron en Carolina del Sur cuando un tren de Amtrak que circulaba por las vías equivocadas colisionó con un tren de mercancías detenido, en un accidente que posteriormente se atribuyó a descuidos de seguridad.



Un año antes, un tren de pasajeros de Amtrak que viajaba por primera vez por una nueva ruta descarriló en el estado de Washington, causando la muerte de al menos tres personas cuando los vagones se precipitaron desde un puente a una concurrida autopista en plena hora punta de la mañana.



