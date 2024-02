¿Está interesado en trabajar temporalmente en Estados Unidos? Tome nota de esta visa

¿Está interesado en trabajar temporalmente en Estados Unidos? Cada año, Estados Unidos acoge a miles de trabajadores extranjeros a través del programa de visados H-2B para cubrir puestos de trabajo temporales no agrícolas en Estados Unidos. Este año, en línea con el compromiso de la administración Biden de ampliar las vías legales como alternativa a la inmigración irregular, el programa de visados H-2B incluye una asignación especial para trabajadores de siete países, entre ellos Colombia.



Los visados H-2B son visados de no inmigrante que permiten a los empleadores, las empresas o agencias estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en Estados Unidos para cubrir demandas urgentes de mano de obra. Las empresas estadounidenses de sectores como la hostelería, el turismo, el paisajismo, el procesado de mariscos y otros dependen de los trabajadores estacionales y temporales del programa H-2B para satisfacer la demanda.



Dado que un visado H-2B es un visado de no inmigrante, no permite a los trabajadores permanecer en Estados Unidos indefinidamente ni convertirse en residentes permanentes legales. Los visados H-2B suelen ser válidos durante la duración del empleo, o hasta un año, con la posibilidad de renovarse hasta dos veces. El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años de un trabajador H-2B pueden solicitar visados H-4 de no inmigrante. Sin embargo, los miembros de la familia no pueden trabajar en Estados Unidos mientras tengan el estatus H-4.

Para solicitar un visado H-2B, un empleador o agencia estadounidense debe solicitar a los trabajadores que desea traer a Estados Unidos. Sólo los trabajadores extranjeros cuyas peticiones hayan sido aprobadas por el Departamento de Seguridad Nacional pueden solicitar un visado H-2B. Por ello, cualquier persona interesada en solicitar un visado H-2B debe primero buscar empresas estadounidenses que busquen trabajadores H-2B y ponerse en contacto con la empresa para conseguir un empleo. Una base de datos útil de ofertas de empleo estacional y temporal es https://seasonaljobs.dol.gov/.



Normalmente, se pueden expedir 66.000 visados H-2B cada año fiscal. Sin embargo, en noviembre de 2023, el gobierno estadounidense anunció que se dispondría de 64.716 visados H-2B adicionales hasta octubre de 2024 para satisfacer las necesidades de las empresas estadounidenses. En esta cantidad adicional se incluyen 20.000 visados H-2B destinados específicamente a trabajadores de siete países de América Latina y el Caribe. Por primera vez, esta asignación específica para un país incluye a Colombia.



El gobierno estadounidense también anunció que estaba reforzando las sólidas protecciones laborales para los trabajadores del programa H-2B, con el fin de asegurar que los trabajadores extranjeros que solicitan visados para trabajar legalmente en Estados Unidos estén protegidos de la explotación o de prácticas de empleo inescrupulosas. Estos anuncios subrayan el mensaje de la administración Biden de que existen vías legales para trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos, y que estas vías son más seguras, más certeras y más beneficiosas que otras alternativas. Para obtener más información sobre los requisitos y el coste de este tipo de visados, le invitamos a visitar nuestro sitio web co.usembassy.gov/visas



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS