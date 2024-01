Esta es la multa para quien tenga green card y no la lleve consigo en Estados Unidos

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece que es un delito menor no portar un documento de identificación cuando se le solicita a un ciudadano extranjero, y esto incluye a los beneficiarios de la green card. Esta tarjeta, que otorga la residencia permanente en el país, es un elemento indispensable que debe ser llevado consigo en todo momento.

La consecuencia directa de no cumplir con esta obligación puede ser una multa de hasta US$100 o incluso hasta 30 días de prisión, de acuerdo con el Código de Estados Unidos. Aunque la multa no es de aplicación obligatoria, los agentes de inmigración tienen la autoridad para imponerla si consideran que el beneficiario no tiene una razón válida para no portar la tarjeta.

Es importante destacar que esta medida no afecta la vigencia ni la validez de la green card. Incluso en caso de recibir una multa, la residencia permanente no se ve comprometida. Sin embargo, para evitar complicaciones innecesarias, se recomienda encarecidamente llevar consigo la tarjeta en todo momento, especialmente al salir de la ciudad o del estado.

La recomendación de portar la green card cobra mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que la multa no es un requerimiento automático. Los agentes de inmigración pueden evaluar las circunstancias y decidir no imponerla si existen razones atenuantes. Por ejemplo, si el beneficiario puede demostrar que olvidó la tarjeta en casa o que la perdió recientemente, es posible que el agente opte por no aplicar la sanción.

Consejos para evitar ser objeto de multas

Lleve la tarjeta siempre consigo: guarde su Green Card en su billetera o en un lugar seguro donde pueda acceder fácilmente a ella. Esto facilitará la presentación del documento cuando sea necesario. Copia de seguridad: si planea viajar fuera de su ciudad o estado, haga una copia de su tarjeta de residencia y llévela consigo. Esto servirá como respaldo en caso de pérdida o robo del documento original. Reemplazo inmediato: en caso de extravío de la Green Card, no demore en solicitar un reemplazo. Esto no solo garantizará su cumplimiento con la ley, sino que también evitará inconvenientes futuros.

.La multa por no portar la Green Card no es una obligación automática, pues los agentes pueden considerar atenuantes Foto: iStock

Aunque la multa por no portar la green card no es una obligación automática, es esencial tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier inconveniente con las autoridades migratorias. La responsabilidad de portar este documento es parte integral de los derechos y deberes de los residentes permanentes en Estados Unidos.