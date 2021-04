El FBI capturó al colombiano Larry Ramos, esposo de Ninel Conde

El empresario colombiano y esposo de la artista mexicana Ninel Conde, Larry Ramos, fue arrestado por el FBI el pasado 16 de abril en Miami, Estados Unidos.



El hombre, de 34 años, había estado siendo perseguido en Estados Unidos y México y enfrentaba desde hace varios meses un proceso penal en su contra interpuesto tras ser demandado por más de 10 personas a quienes, presuntamente, estafó.



Sin embargo, se sabe que habría estafado al menos a 200 personas en total, entre los que se encuentran representantes de artistas.



Una de las afectadas del fraude por más de 22 millones de dólares es la cantante Alejandra Guzmán, quien fue la primera en demandar y a quien el acusado habría estafado después de establecer una amistad cercana con su hija Frida Sofía.



El delito por el que se le persigue es por “violación por conspiración por cometer fraude postal y fraude electrónico”, de acuerdo al programa ‘Ventaneando’, en el que declaró Cinthia Velarde, una de las afectadas.



Por su parte, la cantante y actriz mexicana Ninel Conde, de 44 años y con quién Ramos contrajo matrimonio el 28 de septiembre del año pasado, ya reaccionó ante la detención de su esposo, dejando en claro que “es totalmente ajena” a los hechos y que su relación con el empresario no es de negocios.



Por medio de un comunicado redactado por los representantes legales, la llamada ‘Bombón Asesino’ indicó que "es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota”.



El comunicado de Ninel Conde por los hechos que involucran a Larry Ramos. Foto: Archivo particular

En la misiva que compartió la actriz de ‘Como en el cine’ y ‘Rebelde’ le desean a Larry que su situación ante la ley se pueda resolver prontamente.



“Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos”, concluyó el comunicado, señalando que la cantante no dará más declaraciones al respecto, por tratarse de un asunto que no le incumbe.



Por otro lado, se sabe que el hombre, que fue detenido después de que su esposa acudiera a los Latin American Music Awards, ya está en libertad tras haber pagado una fianza. Sin embargo, mientras su caso se resuelve en la corte, no podrá abandonar el estado de Florida.



Con información de El Universal (México) - GDA