Cuando se habla de vivir en Estados Unidos, muchos piensan primero en las oportunidades que les ofrece este país o en la imagen del ‘sueño americano’, sin embargo, hay una pequeña ciudad llamada Escobares City, ubicada en el estado de Texas, que es conocida por ser ‘la ciudad más pobre en el país más rico del mundo’.

Este lugar está ubicado justo a la orilla del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que la mayoría de su población (un 98 %) son inmigrantes hispanohablantes mexicanos. Según datos de la Oficina del Censo de ese país, a 2020 había 2,588 habitantes.



En marzo de este año, el creador de contenido español Pau Clavero, compartió un video en su canal de YouTube en el que mostró la ciudad, en donde el promedio del sueldo anual son 6 mil dólares, en un país donde el salario medio de los empleados es de 54.132 dólares al año, según datos del segundo trimestre de 2022, indicó la Oficina de Estadísticas Laborales.



La BBC indicó que cerca del 62,4 % de la población vive bajo la línea de pobreza.



(Además: Te arrestan, pero te ayudan a cargar las maletas: cómo Canadá acoge a refugiados).

Según se puede ver en las imágenes, el lugar se asemeja más a un pueblo típico mexicano. La iglesia se llama El Sagrado Corazón de Jesús y es católica. Además, la arquitectura también es muy similar la que se encuentra en México.



Por otra parte, las casas se ven bastante antiguas y dejadas, a algunas se les ha caído el techo o las ventanas. La pobreza se nota en las fachadas y son relativamente pocos los establecimientos comerciales que se encuentran en la zona.



“Me gustaría centrarme principalmente en la población, ellos saben de verdad lo que es vivir aquí y realmente no hay mucha información en internet. Sí es verdad que hay un par de reportajes, pero me dejan muchas dudas al respecto de si esta ciudad es segura o no (…) Unos dicen que es muy peligrosa y otros dicen que se vive mucha paz acá, así que vamos a ver”, comentó el youtuber en el clip.



(De su interés: ¿Por qué los países en Europa son cada vez más restrictivos con la migración?).



En las imágenes, también se puede ver el control de inmigración y a las patrullas fronterizas revisando que no haya migrantes intentando pasar la frontera de manera ilegal.

Según un reportaje de la BBC, los controles son bastante estrictos, con frecuencia se escucha pasar un helicóptero de la Patrulla Fronteriza y hay un radar de vigilancia aerostático, llamado Tethered Aerostat Radar System, que sigue los movimientos que hay en la frontera.



Por la zona es común que pasen migrantes ilegales y drogas y en las noches se escuchan balaceras, según el testimonio que Ruperto Escobar, uno de los habitantes de la zona, le dio a la

Tenemos mucho indocumentado que se cruza aquí, normalmente hay bastantes porque está el río enseguida FACEBOOK

TWITTER

Incluso, en el video de Clavero, los jóvenes contaron que, mientras grababan, un sujeto a bordo de un auto lujoso los detuvo para preguntarles qué estaban haciendo y por qué tenían cámaras de video. “Hemos intentado salir de la situación lo más pronto posible”, aseguraron.



(Le recomendamos: EE. UU. alerta a migrantes ilegales que salen desde Colombia: 'Serán devueltos').



“Tenemos mucho indocumentado que se cruza aquí, normalmente hay bastantes porque está el río enseguida”, le contó otra de las habitantes a los youtubers.



Los jóvenes españoles también probaron la gastronomía mexicana que se ofrece en el lugar, visitaron el ayuntamiento, la biblioteca y hasta el camión de bomberos que recibieron hace poco, luego de ser reconocidos como ciudad: “Gracias a que nos convertimos en ciudad, ahora tenemos un carro de bomberos, cinco policías y un camión de la basura”, contó Noel Escobar, otro habitante y en ese entonces alcalde, al citado medio.



“Sí se vive justo, pero la verdad la gente acá trabaja para sobrevivir. Aquí no hay trabajo, pero hay muchos que la luchan día a día”, comentó una habitante en el video de YouTube.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚILTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-Caos en la frontera sur de México ante el récord de peticiones de refugio

-Cuerpo de migrante colombiano fallecido en incendio de México ya fue repatriado

-EE. UU. descarta por ahora dar estatus migratorio especial a los colombianos