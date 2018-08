Los escándalos sexuales de los presidentes de Estados Unidos

EFE

Donald Trump (2016 - actualidad). El actual presidente de Estados Unidos ha sido acusado de agresiones sexuales por una veintena de mujeres desde los años 90. La modelo Jill Harth aseguró que en 1993 Trump la acosaba y hasta intentó violarla, según dijo al diario 'The New York Times'. Desde esa fecha las denuncias continuaron. Este año, la actriz porno Stormy Daniels, reveló que mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump en 2006, cuando ya estaba casado con Melania Trump. El abogado del presidente le pagó 130.000 dólares para no revelar su aventura. El Presidente dijo que el trato se concretó para evitar que las “acusaciones falsas” de la actriz empañaran su campaña política.