Escándalo: atrapan a la novia engañando a su futuro esposo con su tío antes de la boda

Los nervios por la boda pueden llevar a las novias a mostrar lo peor de ellas. En esta historia, la futura esposa no solo se comportó terrible durante la planeación de la ceremonia y la recepción, también decidió engañar al novio con su tío unos minutos antes de caminar por el altar y decir ‘sí, acepto’. Una de las damas dio a conocer los detalles de esta explosiva ceremonia y despertó fuertes reacciones de varios internautas.

Dana y Josh iban a casarse en enero de este año, sin embargo, la boda se canceló solo media hora antes de que empezara la ceremonia. ¿La razón? La novia fue atrapada teniendo un encuentro sexual con el tío de su futuro esposo, según reveló la usuaria @latinagirl006, en Reddit, en donde compartió la historia bajo el tópico “Bridezillas”.

De acuerdo a latinagirl006, Dana, de 29 años, estaba en relación con Josh, de 32 años, desde la secundaria, habían sido novios toda la vida y decidieron casarse en enero pasado. “Ella todavía está en la universidad conmigo y nos pidió a algunos amigos de la escuela formar parte de su séquito nupcial. Ahora, desde el principio, esta boda ha sido un desastre”, contó la usuaria de Reddit.

Entre las actitudes de la novia que hicieron muy compleja la planeación, la narradora incluyó que se negó a invitar a su mejor amiga, “porque cree que somos amantes lesbianas. No lo somos”. También quiso que las damas pagaran US$2.000 cada una por sus vestidos, y que dejaran de pasar las fiestas decembrinas con sus familias para que asistieran a una despedida de soltera en un destino caro y exótico. Además, no dejo que el novio invitara a ninguna mujer que fuera soltera y no fuera su familiar.

El domingo en que se llevaría a cabo la boda, cuya locación no ha sido revelada, la novia enloqueció al saber que la niña de las flores no iría al evento porque tenía varicela, su ira era tal que amenazó a la madre de la pequeña de tres años con una demanda. “Durante todo el día tuvo constantes arrebatos. Hizo llorar a la gente, como al personal de la boda y a las damas. La dama de honor se merece una medalla por la cantidad de diplomacia y control que tuvo”, cuenta la reddit.

Minutos antes de la boda encuentran a la novia con el tío de su futuro esposo



La dama que compartió la historia contó que ella se había dedicado a tareas que la mantuvieran lejos de la novia todo el día, como revisar las flores y checar la comida. Eventualmente, ya todas estaban listas y Dana pidió que la dejaran sola. “Entonces la novia pidió un poco de tiempo a solas para ‘liberarse’ del estrés. Ni siquiera nos resistimos, no se podía ver a un grupo de mujeres huir más rápido”, contó en el foro.

Como solo faltaban 30 minutos para que iniciara la ceremonia, la joven decidió sentarse sola en la capilla a pasar el tiempo en su teléfono. “Debían de faltar unos cinco minutos para el comienzo de la boda cuando la dama de honor se acercó para decirme que la boda se había cancelado”, contó la mujer, al preguntar qué había pasado, la respuesta la dejó sorprendida: “Dana estaba teniendo un 'rapidito' con el tío de Josh en la habitación. Josh los atrapó”.

“Me dijo que corriera y que estaba tratando de sacar a la mayor cantidad de gente antes de que las cosas explotaran. Así que rápidamente cogí mi bolso, llamé a las dos damas que venían conmigo en el coche y salimos como si nos persiguiera el diablo”, contó la joven, quien también reveló que la dama de honor era la hermana del novio.

Minutos antes de la ceremonia, la novia fue descubierta teniendo relaciones con el tío de su futuro esposo. Foto: iStock

Por la noche, la joven llamó a la dama de honor para ver cómo había ido todo, así descubrió que Josh canceló la boda, insultó a la novia, rechazó a su tío, dijo que no pagaría ninguna de las tarifas pendientes y salió con sus amigos. Sobre las tarifas de cancelación, “El padre de Dana le dijo delante de todo el mundo que lo pagaría ella sola por ser una zorra”.

La novia ataca de nuevo



Parecía que ahí había terminado la peor boda de la historia, pero la dama que compartió la historia contó que recibió una llamada agresiva de la novia exigiendo US$5.000 para ayudarle a pagar las tarifas de cancelación del evento. “Obviamente, le dije que no y que mejor perdiera mi número. Nunca volveré a hablar con esta mujer”, reveló la narradora.

“Después de hablar ayer con Josh, me pidió que solo dijera que está bien, arreglando las cosas y siguiendo adelante. Vamos a seguir siendo amigos con él y su hermana”, dijo la joven en una actualización del posteo, en la cual además contó que Dana ya no forma parte del grupo de amigos y reveló más información sobre la relación de la novia y el tío de su prometido.

“Es el hermano menor de la madre de Josh y tiene 55 años. Pensé que estaba casado con la familia, pero me equivoqué en ese detalle. También descubrí que el detalle más desagradable es que el tío conocía a Dana desde que era adolescente. Dana y Josh son novios desde la secundaria. Así que, sí, me siento un poco asqueada sabiendo eso”, contó la usuaria de Reddit.

Finalmente, los usuarios de la plataforma no se limitaron y expresaron su opinión al respecto. “Desde el punto de vista de la psicología del comportamiento, estoy razonablemente seguro de que no era la primera vez que se tiraba al tío. No pasas de cero a ser infiel minutos antes de tu propia boda. Eso requiere un tipo de confianza que tienes que construir con el tiempo a través de múltiples episodios de engaño en los que no te atrapen”, comentó uno de los participantes del foro.