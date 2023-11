¿Es usted? Alguien ganó la lotería en Florida y todavía no recoge el millonario premio

Aquellos que acostumbran jugar a la lotería no deben olvidarse de revisar bien sus boletos pues, aunque parece una obviedad, hay casos en los que un premio millonario no es cobrado debido a que la persona dueña del ticket ganador simplemente no se presenta. Eso está a punto de suceder en Florida, según dio a conocer la lotería del estado.

Aunque parezca difícil de creer, el ganador de US$44'000.000 está a punto de perder su suerte debido a que no se ha presentado para reclamar su premio tras haber comprado un boleto en North Orange Blossom Trail. Quienes tengan una entrada de esta lotería deben conocer la siguiente información.

De acuerdo con un informe publicado por la lotería de Florida, se está acercando la fecha límite para presentarse por el premio del sorteo Florida Lotto, de otra manera simplemente se perderá.

El boleto Quick Pick ganador se compró en Sunoco Express, una gasolinera ubicada en Kissimmee, Florida. El ganador tiene que presentarse a más tardar el lunes 11 de diciembre a la medianoche, hora del Este.

La lotería está recomendando a todos los jugadores que hayan comprado un boleto de Florida Lotto en la tienda minorista mencionada, que revisen sus tickets del sorteo del 14 de junio. Los números ganadores que se deben buscar son: 9, 13, 15, 46, 51 y 52.

¿Dónde reclamar el premio de la lotería de Florida?

Asimismo aclara que si bien cualquier vendedor minorista de la lotería puede validar el billete ganador, dado que se trata de un premio millonario, el afortunado debe presentarse en la sede de la lotería en Tallahassee. En caso de requerir mayor información lo mejor es comunicarse al departamento de servicio al cliente o visitar el sitio web.

Cabe recordar que los boletos de Florida Lotto tienen un precio de US$2 y se deben elegir seis números del 1 al 53. Los premios mayores inician en US$1'000.000 y se acumulan hasta que haya un ganador. Los sorteos se realizan dos veces a la semana y cada boleto incluye un número multiplicador que aumenta automáticamente los premios en efectivo de dos y hasta 10 veces. Además, los jugadores tienen la oportunidad de aumentar sus probabilidades de ganar por US$1 más participado en sorteos adicionales.