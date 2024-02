¿Es su boleto? Lotería de Powerball alerta que hay varios premios grandes sin cobrar

Un jugador de Powerball en Kansas City, en Missouri, podría perder la oportunidad de cobrar un gran premio, si no se apresura a presentar su boleto ganador ante las autoridades de la lotería, antes de que expire el plazo válido para cobrar sus ganancias. ¿Es usted?

Al jugar a la lotería Powerball se aceptan ciertas condiciones, por ejemplo el plazo de tiempo que un jugador tiene para cobrar sus ganancias, en caso de que su boleto resulte ganador. De acuerdo a este reglamento, a un ganador de US$50.000 se le está terminando el tiempo para cobrar su premio.

“Las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. La fecha de caducidad suele aparecer en el reverso del billete”, indica el sitio oficial de Powerball. En el caso del ganador de Missouri que no ha cobrado su premio de US$50.000, el jugador tiene un lapso de 180 días para reclamar sus ganancias, los cuales se cumplen el 28 de marzo de este año, de acuerdo al sitio powerball.net, el cual rastrea las fechas de expiración de los premios que aún no han sido reclamados.

El boleto ganador de Powerball de Kansas City



El ganado en cuestión, compró un boleto para el sorteo de Powerball del 30 de septiembre de 2023 en una tienda QuikTrip, localizada en Kansas City. En dicho sorteo, los números ganadores fueron: 19, 30, 37, 44, 46 y la Powerball roja 22. El ganador de US$50.000 atinó a la combinación de cuatro números de las bolas blancas y la bola roja.

Facebook Twitter Linkedin

El boleto ganador que no ha sido redimido corresponde al sorteo del 30 de septiembre de 2023 de Powerball. Foto: www.powerball.com

Si el ganador de Kansas City no se reporta ante las autoridades de la Lotería de Missouri para reclamar su premio antes de que se cumpla el plazo de tiempo válido, los US$50.000 serán resguardados por la institución local.



“Los premios no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. Si un Gran Premio no es reclamado, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo. Las loterías entonces distribuyen el dinero, basándose en las leyes de su propia jurisdicción, a otros juegos de lotería o al fondo general de su jurisdicción, o de otra manera, según lo requiera la ley”, indica el sitio oficial de Powerball.