¿Es su boleto? Hay un ganador de la lotería de Texas que no ha cobrado su premio

En Magnolia, Texas, un boleto de Mega Millions resultó ganador de US$1’000.000 en el sorteo del pasado primero de diciembre; sin embargo, el premio aún no ha sido cobrado, ya que el ganador no se ha reportado ante la oficina de la lotería estatal. ¿Es usted?

El pasado viernes, primero de diciembre, se llevó a cabo el sorteo Mega Millions que ofrecía un premio mayor estimado en US$335’000.000. Los números ganadores fueron 12, 47, 49, 52, 65 y Megaball 12. Aunque nadie se ganó el bote, la lotería reportó que hubo tres ganadores del segundo premio, quienes acertaron a los cinco números.

Uno de estos ganadores de US$1’000.000 compró su boleto en una tienda de conveniencia ubicada junto a una gasolinera, en Magnolia, Texas, según reportan funcionarios de la lotería local. El billete se vendió en la Hardin Store Express, ubicada en el 28303, de Dobbin Huffsmith Road. Además, se dio a conocer que quien compró el boleto ganador, no seleccionó los números y optó por dejar que fueran generados por la máquina.

Facebook Twitter Linkedin

Mega Millions se juega los martes y viernes a las 11:00 P. M., hora del este. Los sorteos se transmiten en vivo en su canal oficial de YouTube. Foto: YouTube @megamillions46

¿Cuánto tiempo tiene para cobrar un boleto ganador de Mega Millions?



A partir de la fecha del sorteo, el anónimo ganador de Mega Millions en Texas tiene 180 días para validar su premio ante las autoridades de la lotería. Según la normativa del juego, “Un boleto no es un boleto ganador válido hasta que se presenta para el pago y cumple los requisitos de validación de la Comisión”.

¿En dónde puede cobrar su premio el ganador de Mega Millions de Texas?



Aunque haya comprado su boleto estando de viaje, el anónimo ganador deberá redimir su premio en Texas, ya que, según la normativa del sorteo: “Dado que Mega Millions lo venden loterías individuales, los boletos ganadores deben canjearse en el estado en el que se compraron. Las loterías suelen tener una opción de reclamación por correo para la mayoría de los niveles de premios”, indica el sitio oficial.

¿Habrá perdido el boleto?



Como la persona que compró el boleto ganador de US$1’000.000 en el sorteo del primero de diciembre de Mega Millions, aún no se ha reportado ante la lotería texana para cobrar su premio, podría ser que extravió su boleto. En estos casos, el sorteo apunta que no puede hacerse responsable de boletos extraviados y recomienda: “Protéjase firmando el reverso de sus billetes. Los billetes de lotería son títulos al portador. Si no están firmados, cualquier persona en posesión del billete puede presentar una reclamación”.