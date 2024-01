¿Es su boleto? Buscan a ganador de la lotería de EE. UU. que no reclamó el premio

Quiénes juegan a la lotería se muestran emocionados cada vez que se realiza el sorteo con la esperanza de ganar un premio millonario y cambiar su vida en solo un momento. Por ello parece difícil de creer, pero funcionarios del sorteo están haciendo un llamado urgente para encontrar al ganador de 64 millones de dólares que sigue sin aparecerse para reclamar su premio.

Si tiene un billete de lotería de 2023 ponga mucha atención, pues podría ser el afortunado ganador y es muy importante que se dé prisa y se presente a tiempo en las oficinas del sorteo pues, según dieron a conocer los funcionarios, si la persona no acude con el boleto antes del 15 de abril perderá la fortuna.

De acuerdo con Atlantic Lottery, en caso de que el ganador no reclame su dinero, este se convertirá en el premio de lotería más grande vencido en la región. También compartieron que, si la persona ganadora no se presenta a tiempo, entonces los US$64'000.000 se destinarán a un fondo de premios no reclamados y luego serán redistribuidos entre otros jugadores y premios.

"Todavía estamos buscando al ganador de este boleto. Tal vez la gente quiera revisar los bolsillos de sus chamarras de invierno que tal vez no han usado, simplemente revise los boletos, hable con sus amigos, sus vecinos, cualquiera que haya estado en el condado de Gloucester en New Brunswick, en abril", dijo Molly Cormier, directora de comunicaciones de Atlantic Lottery, al medio CBC News.

El millonario premio podría ser distribuidos entre otros ganadores. Foto: iStock

Las pistas para saber si usted es el ganador de la Lotería que no ha reclamado el premio

Atlantic Lottery ha brindado algunos detalles para que las personas que jugaron en 2023 pongan atención a sus boletos y, en su caso, reclamen el millonario premio. Algunos de los detalles sobre este boleto son: