Es piloto y conmovió por el discurso que dio en su vuelo de jubilación

El piloto de American Airlines Jeff Fell se volvió viral, luego de que en un vuelo a Chicago dio un emotivo discurso de despedida. Tras 32 años volando con la empresa, el hombre agradeció a su familia y su esposa, quienes lo acompañaron en su vuelo de jubilación.

El video de la despedida del piloto fue captado por el usuario de TikTok @realjharrison, quien se encontraba en el vuelo 25601. “Me siento privilegiado de haber estado allí para esto”, compartió el pasajero junto con el clip, el cual acumula más de 3’300.000 reproducciones. En el video viral, Jeff Fell se presenta como piloto del vuelo proveniente de ​​Charlotte, Carolina del Norte, con destino a Chicago y anuncia que este será su último.

“Normalmente, no me paro frente a todos, como ahora. Generalmente, estoy en la cabina y habló por el sistema de sonido… Si me pongo un poco sentimental, por favor, perdónenme”, comparte el piloto de pie, al frente de los pasajeros, visiblemente nervioso, mientras sostiene una hoja de papel que contiene su discurso.

“Quiero tomar unos minutos de su tiempo antes de que despeguemos hacia Chicago, quiero reconocer a un grupo de personas muy importantes para mí quienes están en este vuelo, la mayoría está en la parte de atrás del avión. Se trata de la mayoría de mi familia, quienes han venido conmigo en mi vuelo de retiro”, dice Jeff Fell en el video publicado el 10 de noviembre pasado.

“Ellos están volando conmigo en mi último vuelo, tras 32 años con American Airlines”, explica el piloto con los sentimientos a flote. “Gracias por venir conmigo esta noche y celebrar este momento memorable en mi vida”, agrega con la voz entrecortada y agrega: “los amo a todos”.

El hombre también dedicó unas palabras especialmente a su esposa, Julie, quien lo ha acompañado durante casi toda su carrera. “Ella ha sido la roca en los cimientos de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Su fe en el Señor, su sabiduría, su fuerza y su amor han guiado nuestro matrimonio y nuestra familia a lo largo de estos años”, comparte el piloto, casi a punto de llorar.

Las personas reaccionan ante la despedida del piloto

El piloto finalizó su discurso saludando a los pasajeros: “¡Bienvenidos a bordo!”, ante lo cual las personas en el avión le aplauden llenas de sentimiento. Quienes vieron el video en TikTok también se mostraron conmovidos por la emotiva despedida de Jeff Fell y compartieron sus reflexiones al respecto.

"32 años de aterrizajes seguros también. Que Dios le bendiga a él y a todos los pilotos”, escribió una persona, mientras que otra compartió: “Como hija de piloto, esto me ha hecho llorar. No podré controlarme cuando sea el vuelo de jubilación de mi padre”, y alguien más dijo: “¡Buen vuelo, capitán!”.