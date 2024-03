Es nueva en EE. UU. y destaca el padecimiento de cabello que desarrolló en poco tiempo

En un video publicado en su cuenta de la red social TikTok, una joven venezolana que llegó recientemente a Houston para trabajar como maquilladora relató distintas situaciones que atraviesa al ser nueva viviendo en Estados Unidos y remarcó el padecimiento que sufre en el cabello.

Refugio de miles de inmigrantes en Estados Unidos que realizan descargos sobre su situación y cuentan sus experiencias, la red social TikTok acumula infinidad de videos de este tipo. Por medio de su cuenta personal, una joven venezolana explicó los padecimientos que atraviesa al haber llegado recientemente al país de América del Norte.

Entre los principales sufrimientos que la acechan, la dueña de la cuenta @patyglam_ señaló que se le está cayendo el cabello desde que inmigró. "Soy nueva en Estados Unidos, y por supuesto, se me está cayendo el cabello", empieza relatando en el video compartido que ya acumula más de 1.000 me gusta y 200 comentarios.

En esa línea, la mujer relata que además sufre también otros choques culturales o cómo experimenta otras actividades del sueño americano. Por ejemplo, que las compras las hace siempre en Walmart, y que ella misma se decora las uñas en lugar de ir al salón de belleza.

En los comentarios, otros usuarios aseguran que sufren el mismo padecimiento en el cabello y dan distintas versiones de las razones por las que eso sucede. La dueña de la cuenta que publicó el video asegura que el problema de la caída de cabello se debe al abundante cloro que contiene el agua de la canilla. "Eso del pelo está fatal llevo un mes y medio aquí y me está pasando lo mismo vi un pequeño cambio cuando puse un filtro en la regadera", indica otro usuario en un comentario.

La solución al padecimiento de cabello al vivir en Estados Unidos

Luego del video en el que explicó cómo se le cae el pelo desde que llegó a Houston, en el que se le llenó de comentarios compartiendo la situación y explicando posibles soluciones, la joven venezolana publicó una actualización en la que relató los recursos que utiliza y cómo le funcionaron.

"Quiero decirles que estoy haciendo todo lo que me recomendaron. No se me ha parado la caída de cabello por completo, pero sí me ha mejorado mucho, y además me está saliendo cabello nuevo", señala al inicio del video. En primer lugar, la mujer recomienda pastillas de hierro, las cuales comenzó a tomar por orden de un médico.

Entre los remedios que nombra a continuación se encuentra el magnesio, tónico de romero (lo prepara ella misma), aceite de romero, colágeno y un filtro para la ducha que elimina los productos químicos que contiene el agua de Estados Unidos.